دورات تدريبية لتأهيل الأئمة على برامج اللغة العربية والإرشاد النفسى بالأقصر

جدة - نرمين السيد - صرح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر سيد محمد عبدالدايم محمود، بأنه تم عقد دورات تدريبية فى اللغة العربية والإرشاد النفسى وعلم الاجتماع ومجالات الإعلام، لتأهيل الأئمة بالتنسيق مع جامعة الأقصر من خلال عدد من المتخصصين.





وأضاف وكيل الوزارة -فى بيان اليوم الأربعاء- أنه تم عقد الدوره التدريبية الأولى فى برنامج اللغة العربية لـ50 إمامًا فى شهر فبراير الماضى وتدريب 50 إمامًا فى برنامج الإرشاد النفسى وعلم الاجتماع خلال شهر مارس. وأوضح أنه تم عقد الدورة التدريبية الثالثة فى برنامج المهارات الإعلامية لـ 50 إمامًا فى شهر إبريل الماضى، وعقد الدوره التدريبية الرابعة فى برنامج الإرشاد النفسى لعدد 50 إمامًا فى شهر مايو الماضى بالتعاون مع جامعة الأقصر، مشيرا إلى أنه تم عقد 3 مسابقات بالمديرية وإجراء الاختبارات الأولية بها وهى مسابقة فهم غايات ومقاصد سور القرآن الكريم ومسابقة الإيفاد الدائم والمسابقة الثقافية الكبرى، مشيرا إلى أنه تم ترشيح 10 من الأئمة من المديرية وذلك للقيام بواجب التوعية الدينية بشركات البترول.

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