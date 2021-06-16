/636071/محمد-عبدالعزيز-يستعرض-أمام-الوفد-الأوزبكستاني-تاريخ-الحياة-البرلمانية-المصرية-صور

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك تشابه كبير بين الحضارة فى مصر وأوزباكستان، سواء من خلال الآراء التي تصدرها مصر للعالم الاسلامي من خلال الأزهر الشريف، الذي يعد منارة للوسطية، فى قراءة الدين الاسلامي.

دوت الخليج يرصد كلمة النائب محمد عبد العزيز خلال اجتماع اللجنة بالوفد الاوزباكستاني وتابع محمد عبد العزيز، ان مصر من أولي الدول الموقعة على الاعلان العالمي لحقوق الانسان، 1948 حيث كان لدي مصر عضو فى لجنة صياغة الاعلان وهو السفير محمود عزمي، مؤكدا أن مصر تحافظ على كافة حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية وعلى كافةالمستويات.

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