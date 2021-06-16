/636078/يورو-2020-لاعب-منتخب-روسيا-ينضم-لمصابي-بطولة-النحس-صور

ينضم ماريو فيرنانديس مدافع منتخب روسيا، إلى جانب الإصابات لبطولة أمم أوروبا 2020، بعد صقوطة في الدقيقة الـ 23 من عمر المباراة أمام منتخب فنلندا في مطلع الجولة الثانية من بطولة اليورو 2020، ومغادرته أرضية الملعب، ويستعرض تحيا مصر أخر أحداث البطولة لحظة بلحظة.

غادر فيرنانديس أرضية ملعب اللقاء محمول على حاملة الإصابات، بعد صقوطة على أرضية الملعب بعد تدخل قوى من جلين كامارا لاعب فنلندا، وحصولة على بطاقة صفراء.

وتم نقل فيرنانديس إلى مستشفي بطرسبرج، بعد معانات اللاعب من مشاكل فى العمود الفقري، ولم يتم تحديد الإصابة بعد، ولكن من المعروف خطورة الإصابات في العمود الفقري، وخاصتاً في كرة القدم.

توقف المباراة في الدقيقة الثالثة والعشرون من عمر المباراة بعد صقوط ماريو فيرنانديس مدافع المنتخب الروسي ، بعد تدخل قوي من جلين كامارا لاعب منتخب فنلندا ، ويجرى المنتخب الروسي التبديل الأول في المباراة والإضطراري ، بخروج فيرنانديس ودخول فياتشيسلاف كرافييف .

بطل نسخة 2016

توج المنتخب البرتغالي ببطولة أمم أوروبا 2016، لأول مرة في تاريخه، تحت قيادة كريستيانو رونالدو، بنتيجة هدف دون رد في نهائي البطولة على حساب المنتخب الفرنسي، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة، والذهاب إلى الوقت الإضافي، لينهيها المنتخب البرتغالي بهدف قاتل في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني من الوقت الإضافي.

«يورو 2020»: شيك يحرز أجمل أهداف البطولة «فيديو»

شهدت النسخة السادسة في بطولة أمم أوروبا، على العديد من الأحداث الكارثية من جانب الإصابات، سواء فيما يخص لاعبي المنتخبات المشاركة، أو حتى الجماهير التي تحضر البطولة، ومن قبل ذلك انتشار فيروس كورونا حول العالم وتأجيل المسابقة لمدة عام، ما جعل البعض يطلق عليها «بطولة نحس»، بالرغم أن المنافسات الرسمية لم تبلغ يومها يومها الثالث بعد.

تألق باتريك شيك لاعب منتخب التشيك مع منتخب بلاده التشيك، أمام المنتخب الأسكتلندي، ليحرز هدفين المباراة، ولكن الهدف الثاني في المباراة كان من أجمل أهداف البطولة حتى الآن، ليسير ضجة السوشيال ميديا والجمهور على مستوى العالم.