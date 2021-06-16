تضامن النواب تستقبل وفدا برلمانيا من دولة أوزباكستان«صور»

/636080/تضامن-النواب-تستقبل-وفدا-برلمانيا-من-دولة-أوزباكستانصور

استقبلت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، وفدًا من لجنة حقوق الإنسان بدولة أوزبكستان برئاسة السيدة عالية يونسوفا نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان لحقوق الإنسان.

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