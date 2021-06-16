/636081/أزمة-جديدة-لـ-مصطفي-محمد-بسبب-جالاتا-سراي

أعلن نادي جالاتا سراي المنافس في بطولة الدوري التركي عن مواجهة إيندهوفن في تصفيات الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل 2021/2022.

ويرصيد دوت الخليج موعد المباراة:

وأوقعت القرعة جالطة سراي وصيف الدوري التركي أمام إيندهوفن وصيف الدوري الهولندي عن الموسم الماضي.

«يورو 2020»: لاعب منتخب روسيا ينضم لمصابي بطولة النحس «صور»

ويضم جالطة سراي بين صفوفه مهاجم منتخب مصر الأول والأولمبي مصطفي محمد، حيث تكمن المشكلة في تزامن المباراتين في نفس الوقت مع إقامة أولمبياد طوكيو 2020 دور المجموعات الذي يشارك به منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة مع إسبانيا، الأرجنتين وأستراليا خلال الفترة من 22 يوليو إلى 28 يوليو.

ويواجه جالطة سراي منافسه إيندهوفن في الذهاب يوم 20 أو 21 يوليو في هولندا والإياب يوم 27 أو 28 في تركيا من نفس الشهر، وبالتالي، هناك رغبة من النادي التركي في بقاء مصطفى محمد وهناك تقارير تشير إلى أن رغبة اللاعب هي المشاركة في أولمبياد طوكيو.

يأتي السبب وراء ذلك لأن نادي جالاتا سراي سيكون لديه في نفس وقت التحضير للأولمبياد ودور المجموعات، تصفيات الدور الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستلعب في يونيو بالإضافة إلى الدور الثالث الذي سيقام في يوليو.

كانت المحادثة الهاتفية بحسب التقرير قد جرت في شهر مايو الماضي أي قبل انتهاء عقد تريم مع جالاتا سراي في 31 مايو الذي سيكون مهمة الإدارة الجديدة في النادي التركي.

فيما إذا وافق الاتحاد المصري لكرة القدم الطلب لن يكون هناك أي عائق أمام مصطفى محمد، للمشاركة في التصفيات التمهيدية مع جالاتا سراي المؤهلة إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة المنتخب المنضمة كالأتي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

وقد خاض منتخب مصر الاولمبي وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد.