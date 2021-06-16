«يورو 2020»: روسيا تحقق فوز مهم على فنلندا

حقق المنتخب الروسي حقق منتخب روسيا أول فوز في يورو 2020 بعد تفوقه على منتخب فنلندا 1-صفر اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ، ورفع المنتخب الروسي رصيده إلى 3 نقاط متساويا مع فنلندا وبلجيكا التي تواجه غدا منتخب الدنمارك، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث اللقاء.

سجل ألكسي ميرانشوك تبادل تمرير الكرة مع ارتيم دزيوبا ثم سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء مرت في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى ، في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول .

تقدم المنتخب الفنلندي في نتيجة المباراة في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ، عن طريق جويل بوهجانبالو ، ولكن حكم الراية يحرم الفلندين من التقدم في نتيجة المباراة ، ويلغي الهدف بداعي التسلل على جويل .

واصل المنتخب الفنلندي في أحداث الشوط الثاني في محاولات باغته في تعديل نتيجة المباراة ، بعد إنتهاء الشوط الأول بتقدم منتخب الروس ، ولكن دفاعات المنتخب الروسي في المباراة واصلت الصمود طوال أحداث المباراة .

توقفت المباراة في الدقيقة الثالثة والعشرون من عمر المباراة بعد صقوط ماريو فيرنانديس مدافع المنتخب الروسي ، بعد تدخل قوي من جلين كامارا لاعب منتخب فنلندا ، ويجرى المنتخب الروسي التبديل الأول في المباراة والإضطراري ، بخروج فيرنانديس ودخول فياتشيسلاف كرافييف .

تشكيل منتخب فنلندا في المباراة

في حراسة المرمى : لوكاس هراديكي .

في خط الدفاع : يونا تويفيو – باولو أراجوري – دانييل أوشانيسي .

في خط الوسط الملعب : جلين كامارا – راسموس شولر – يوكا رايتالا – روبين لود – ييري أورونين .

في خط الهجوم : يويل بوهيانبالو – تيمو بوكي .

تشكيل منتخب روسيا في المباراة :

في حراسة المرمى : ماتفي سافونوف .

في خط الدفاع : ماريو فيرنانديس – إيجور ديفيف – جورجي دزيكيا – دالير كوزاييف .

في خط وسط الملعب : رومان زوبنين – دميتري بارينوف – ماجوميد أوزدوييف .

في خط الهجوم : أليكسي ميرانشوك – أرتيم دزيوبا – أليكساندر جولوفين .