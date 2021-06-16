/636083/لقاء-مثمر-بين-حقوق-الإنسان-بالبرلمان-ووفد-نيابي-من-أوزبكستان-والنائب-طارق-رضوان-يؤكد-على-التعاون-المشترك-بين-البلدين-صور

التقى رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق رضوان، بوفد لجنة حقوق الإنسان بدولة أوزبكستان، برئاسة السيدة عالية يونسوفا، نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء المجلس الأعلى في مجال حقوق الانسان الأوزبكستاني، والنواب أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز، وكلاء اللجنة والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر اللجنة والسيدات والسادة نواب اللجنة اللواء عبدالنعيم حامد ، هند رشاد ، محمد سلطان ، محمود عصام والنائبة دعاء العريبي كما حضرت اللقاء النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة حقوق الانسان بالوفد الاوزباكستاني

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان، إن اللقاء تضمن التأكيد على أن مصر تسعى دومًا لتعزيز العلاقات التاريخية بين الدولتين وبين الشعبين أيضًا، مؤكدًا على أهمية التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة حقوق الإنسان وغيرها.

العلاقات الاقتصادية

وأشار النائب طارق رضوان إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين يجب أن تكون على مستوى العلاقات السياسية، وأن يتم التعاون من خلال اتفاقيات تجارية واستثمارات متبادلة، كما يمكن لمصر بمكانتها الكبيرة في قارة أفريقيا، أن تدعم أوزبكستان في خطواتها نحو الاستثمار والتعاون مع دول القارة.

العادات والتقاليد المصرية الاوزباكستانية

من جانبها أوضحت عالية يونسوفا، نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، أنها تنقل تحية رئيس مجلس النواب الاوزباكستانى إلى رئيس مجلس النواب المصرى الدكتور حنفى الجبالى، مؤكدة على تشابه العادات والتقاليد بين شعوب البلدين، ومرحبة بوجود تعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأضافت يونسوفا:" نثمن العلاقات في مجال حماية حقوق الطفل، كما أن ومصر تدعم اوزباكستان في مجال حقوق الإنسان، وكان أوزباكستان ضمن الدول التي تدعم موقف مصر في منظمة التعاون الإسلامي بخصوص البيانات عن الإصلاح الاقتصادى ومكافحة الإرهاب، ونشكركم لدعم موقف أوزباكستان في جلسة ٧٢ الجمعية العامة للأمم المتحدة للمعرفة والتسامح الدينى، وكذلك دعم مصر لأوزبكستان في المجلس التنفيذى لحقوق الإنسان في ٢٠٢٠".