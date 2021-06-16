/636084/منهم-مفتوحة-5-قنوات-تنقل-مباراة-الأهلي-و-الترجي-بدوري-أبطال-إفريقيا

يخوض المارد الأحمر مباراة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في المواجهة التي تنطلق في تمام السادسة من مساء اليوم ، وفي هذ الإطار يستعرض دوت الخليج القنوات المفتوحة لمباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا.

5 قنوات تنقل مباراة الأهلي و الترجي بدوري أبطال إفريقيا

وتبث القناة التونسية الرياضية والأرضية مواجهة الأهلى والترجى التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إنطلاقها في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تعلن قنوات مفتوحة مواجهة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وأبرزها قناة ORTB بنين وقناة RTB بوركينافاسو. ويمكنك استقبال القناة عبر التردد :

القمر الصناعي : يوتلسات 16 E

التردد: 11804

معدل الترميز: 30000

الاستقطاب : أفقي

وكذلك تذاع المباراة بين الأهلي والترجي التونسي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على قنوات bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال إفريقيا والأحداث الكروية الإفريقية.

ويستعرض دوت الخليج أهداف محمد شريف حتى الأن قبل مباراة الترجي التونسي والمقرر إنطلاقها في تمام السادسة من مساء التاسع عشر من الشهر الحالي ضمن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أرقام محمد شريف مع الأهلي حتى الأن

لعب إجمالي: 47 مباراة

سجل: 18 هدف

لعب في البطولات المحلية : 29مباراة

سجل في في البطولات المحلية : 13 هدف

لعب في البطولات الإفريقية : 13مباراة

سجل في البطولات الإفريقية : 4 أهداف

لعب في البطولة العربية : 3 مباريات

سجل في البطولة العربية : هدف وحيد

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.

المستبعدين من قائمه المارد الأحمر لمواجهة الترجي

مروان محسن - محمود متولي - كريم نيدفيد - محمد حسام النجار - حمزة علاء - عبد الرحمن أشرف "مانو"- محمد محمود - أحمد سيد عبد النبي - محمد اشرف.