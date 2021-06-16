/636085/يورو-2020-التشكيل-الرسمي-لمنتخبي-ويلز-وتركيا

تنطلق مباراة منتخب ويلز ومنتخب تركيا في تمام السادسة مساءً، ويشهد على اللقاء ملعب باكو الأولمبي بأذربيجان، ويحتل منتخب ويلز المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة وحيدة، فيما يتواجد الأتراك في المركز الرابع والأخير برصيد صفر من النقاط.

وأعلن روبرت بيج، تشكيل منتخب ويلز لملاقاة نظيره التركي، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

تشكيل منتخب ويلز أمام تركيا:

في حراسة المرمى: داني ورد

خط الدفاع: كونور روبرتس - كريس ميفاب - جو رودون - بين دايفز

خط الوسط: جو ألين - إيرون رامسي - جو موريل

خط الهجوم: جاريث بيل - دانيال جيمس - كيفر مور

أعلن ينول جونيس، المدير الفني لمنتخب تركيا، تشكيل فريق منتخب بلاده، لملاقاة نظيره الويلزي، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

وجاء تشكيل منتخب تركيا كالآتي:

في حراسة المرمى: أوجركان شاكير

خط الدفاع: محمد زكي سيلك - كان إيهان - كاجلار سوينتشو - أوموت مرعش

خط الوسط:أوكاي يوكوسلو - هاكان تشالهانجلو - أوزان توفان

خط الهجوم:كنان كارمان - جنكيز أوندير - بوراك يلماز

بطل نسخة 2016

توج المنتخب البرتغالي ببطولة أمم أوروبا 2016، لأول مرة في تاريخه، تحت قيادة كريستيانو رونالدو، بنتيجة هدف دون رد في نهائي البطولة على حساب المنتخب الفرنسي، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة، والذهاب إلى الوقت الإضافي، لينهيها المنتخب البرتغالي بهدف قاتل في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني من الوقت الإضافي.

«يورو 2020»: شيك يحرز أجمل أهداف البطولة «فيديو»

شهدت النسخة السادسة في بطولة أمم أوروبا، على العديد من الأحداث الكارثية من جانب الإصابات، سواء فيما يخص لاعبي المنتخبات المشاركة، أو حتى الجماهير التي تحضر البطولة، ومن قبل ذلك انتشار فيروس كورونا حول العالم وتأجيل المسابقة لمدة عام، ما جعل البعض يطلق عليها «بطولة نحس»، بالرغم أن المنافسات الرسمية لم تبلغ يومها يومها الثالث بعد.

تألق باتريك شيك لاعب منتخب التشيك مع منتخب بلاده التشيك، أمام المنتخب الأسكتلندي، ليحرز هدفين المباراة، ولكن الهدف الثاني في المباراة كان من أجمل أهداف البطولة حتى الآن، ليسير ضجة السوشيال ميديا والجمهور على مستوى العالم.