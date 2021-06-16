/636086/تحرش-بـ-4-رجال-تأجيل-محاكمة-الطبيب-المتحرش-لـ-15-يوليو

أحالت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة الطبيب المتحرش بالرجال والمعروف إعلاميًا بـ «الطبيب المتحرش»، المتهم بالتحرش وهتك عرض 4 رجال بالقوة، إلى جلسة 15 يوليو للحكم.

صدر القرار برئاسة صلاح محجوب وعضوية المستشارين إبراهيم الميهي وخالد مصطفى وأمانة سر أحمد الهادي وطلعت عبده.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قضية الطبيب المتحرش

نجحت الأجهزة الأمنية الجيزة في يناير الماضي، في إلقاء القبض على طبيب الأسنان المتحرش بـ4 رجال، بعدما قررت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وجرى اقتياده إلى قسم شرطة الدقي، حيث المكان الذي تم إلقاء القبض عليه فيه، حُرر محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الطبيب المتحرش

واجهت النيابة العامة طبيب الأسنان المتهم بالرجال بالأدلة التي أمامها وأقوال ضحاياه الأربع بعدما واجهته بهم، ليقر الطبيب بفعلته، ويعترف بما قاله ضحاياه، إلا أنه أرجأ ذلك في أقواله بالتحقيقات إلى أنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، دفعه إلى القيام بجرائمه.

طبيب الاسنان المتحرش

بناء على تحقيقات النيابة العامة، أحالت النيابة العامة، في فبراير الماضي، طبيب الأسنان المتحرش إلى محكمة الجنايات، بعدما وجهت له تهمة هتك عرض 4 رجال بالقوة والعنف، بعدما قالت النيابة في بيان لها إنها أقامت الدليل على المتهم بعدما شهد ضده 6 شهود، فضلا عن ما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بعدما قامت بفحص مجموعة من مقاطع الفيديو المصورة له، وكذلك ما ثبت بتقريرها حول فحص هاتفه.