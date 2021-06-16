تدريبات تأهيلية للاعبين الزمالك في مجمع الصالات استعداداً لمواجهة أسوان

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويرصيد تحيا مصر موعد مباراة أسوان:

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز.

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خاض محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة بعد انتهاء التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الثلاثاء بملعب النادي.

وحرص عواد على تنفيذ جزء تدريبي بالتصدي للكرات الثابتة من محمود عبد الرازق “شيكابالا” ومحمد أشرف روقا لاعبي الفريق.

تألق محمود عبد الرازق “شيكابالا” صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق على هامش التدريبات مساء اليوم الثلاثاء.

وسجل شيكابالا أكثر من هدف في التقسيمة، منها هدف على طريقته المعتادة وذلك بالمرور من اللاعبين من الناحية اليمنى ثم التسديد في المرمى. وشارك شيكابالا في تدريبات الزمالك كاملة لليوم الثاني على التوالي بعد تعافيه أمس من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الضامة، ليصبح جاهزا من الناحية الفنية والطبية لمباريات الفريق المقبلة.

ويلتقي الفريق مع أسوان غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

قرر الجهاز الفني للفريق بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الدخول في معسكر مغلق بعد خوض الفريق تدريباته اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة أسوان.

ويستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة امام فريق أسوان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.