ناصر ماهر:مباراة الترجي من شوطين الأول في تونس ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

/636091/ناصر-ماهرمباراة-الترجي-من-شوطين-الأول-في-تونس-ونسعى-لتحقيق-نتيجة-إيجابية

تحدث ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي، ان الفريق قادر على تحقيق نتيجة إيجابية، في مباراة الترجي التونسي لتسهيل مهمة الفريق في القاهرة من أجل تخطي الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

ويرصيد دوت الخليج تصريحات لاعب الأهلي:

وقال:” الترجي التونسي فريق كبير، ويمتلك خبرات مميزة تزيد من صعوبة المواجهة مع الأهلى ونحن ندرك كلاعبين أهمية المباراة وصعوبة المنافس، ولكننا جئنا إلى تونس من أجل الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية والوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

منهم مفتوحة.. 5 قنوات تنقل مباراة الأهلي و الترجي بدوري أبطال إفريقيا

وتابع قائلاً:مباراة الترجي من شوطين الأول في تونس، ونسعى خلاله لتحقيق نتيجة إيجابية، وهو ما نركز عليه كلاعبين الان، ونتمنى التوفيق وحسم المباراة لصالحنا.

واستكمل :”أن الأهلي قادر على تحقيق اللقب العاشر في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بفضل روح وإصرار جميع اللاعبين، مؤكدا أن البطولة ستكون أفضل هدية لجماهير الأهلي التي تدعمه وكل زملائه بشكل مستمر . وقال: «أنهينا مؤخرا معسكر المنتخب الأولمبي، والذي تحقق من خلاله مكاسب فنية كثيرة قبل أولمبياد طوكيو.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسةمحمود الخطيب رئيس النادي إلى تونس مساء أمس الثلاثاء. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها فى السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وقد تأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن ناحيه اخري فريق الأهلي لكرة الطائرة رجال لمباراته اليوم أمام فريق الترسانة، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على الشرقية للدخان بثلاثة أشواط نظيفة في دور الـ32 ، قبل أن يتغلب على فريق الطيران في دور الـ16 بثلاثة أشواط دون مقابل.