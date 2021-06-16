/636092/خلال-شهادته-في-قضية--داعش-إمبابة-أبرز-19-تصريحا-لـ-محمد-حسين-يعقوب

استمعت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة في طرة، أمس الثلاثاء 15 يونيو 2021، إلى شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، وذلك في محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لعام 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، والشهيرة إعلاميا بـ "خلية داعش إمبابة".

ينشر موقع " دوت الخليج" في التقرير أبرز الأقوال في شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب أمام المحكمة أمس الثلاثاء.

تصريحات مثيرة للشيخ محمد حسين يعقوب

- مرضي هو مَن منعني عن الحضور وأنه شرف كبير لي أنه يقف أمام العدالة. -المحامون أخبروني أنني شاهد نفي وأن الحضور اختياري وليس إجباريا - أنا أكتر واحد بيقول للناس صلوا على النبي عشان بحبه.

- أنا حاصل على دبلوم معلمين. - وكل ما أقوله هو اجتهادات شخصية مما قرأت.

- جماعة الإخوان المسليمن ماليين الدنيا - حسن البنا قام بعمل هذه الجماعة لإعادة الخلافة الإسلامية.

- تكفير الحاكم لا يجب أن يكون في المطلق ويجب بل لشخص معين وهي مسألة قضائية ونحن دعاة وليس قضاة.

-سيد قطب ده رجل أديب وشاعر وكان معظم حياته في السجن ولا شاف علماء ولا قرأ كتب ولم يتفقه فهو مجرد "أديب".

- أحب كلام الله ورسوله وأتبعهما

- أنا لا أعرف معنى «الفكر الجهادي»

- لا علاقة لي بالسياسة ولا أنتمي لأي حزب

- أنصح الشباب بالتوجه لعبادة الله لكي لا تهلك الأمة

- لا يجوز ضرب المنشآت الحكومية وقتل رجال الجيش والشرطة. -من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها.

- والله ماعرف مين داعش دول.

- الإنترنت به من الأشياء ما هو أغرب من الخيال، ابتداءً من الإلحاد والكفر.

-لا يجوز التعصب لشخصٍ واتباعه مطلقًا إلا شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا لأي جماعة إلا جماعة الصحابة.

- مهمتي الأساسية أن أنجو من النار ثم أساعد على قدر المستطاع وأن أساعد الناس للنجاة من النار.