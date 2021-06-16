/636092/خلال-شهادته-في-قضية--داعش-إمبابة-أبرز-19-تصريحا-لـ-محمد-حسين-يعقوب
استمعت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة في طرة، أمس الثلاثاء 15 يونيو 2021، إلى شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، وذلك في محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لعام 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، والشهيرة إعلاميا بـ "خلية داعش إمبابة".
ينشر موقع " دوت الخليج" في التقرير أبرز الأقوال في شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب أمام المحكمة أمس الثلاثاء.
تصريحات مثيرة للشيخ محمد حسين يعقوب
- مرضي هو مَن منعني عن الحضور وأنه شرف كبير لي أنه يقف أمام العدالة. -المحامون أخبروني أنني شاهد نفي وأن الحضور اختياري وليس إجباريا - أنا أكتر واحد بيقول للناس صلوا على النبي عشان بحبه.
- أنا حاصل على دبلوم معلمين. - وكل ما أقوله هو اجتهادات شخصية مما قرأت.
- جماعة الإخوان المسليمن ماليين الدنيا - حسن البنا قام بعمل هذه الجماعة لإعادة الخلافة الإسلامية.
- تكفير الحاكم لا يجب أن يكون في المطلق ويجب بل لشخص معين وهي مسألة قضائية ونحن دعاة وليس قضاة.
-سيد قطب ده رجل أديب وشاعر وكان معظم حياته في السجن ولا شاف علماء ولا قرأ كتب ولم يتفقه فهو مجرد "أديب".
- أحب كلام الله ورسوله وأتبعهما
- أنا لا أعرف معنى «الفكر الجهادي»
- لا علاقة لي بالسياسة ولا أنتمي لأي حزب
- أنصح الشباب بالتوجه لعبادة الله لكي لا تهلك الأمة
- لا يجوز ضرب المنشآت الحكومية وقتل رجال الجيش والشرطة. -من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها.
- والله ماعرف مين داعش دول.
- الإنترنت به من الأشياء ما هو أغرب من الخيال، ابتداءً من الإلحاد والكفر.
-لا يجوز التعصب لشخصٍ واتباعه مطلقًا إلا شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا لأي جماعة إلا جماعة الصحابة.
- مهمتي الأساسية أن أنجو من النار ثم أساعد على قدر المستطاع وأن أساعد الناس للنجاة من النار.
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