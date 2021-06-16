محلية النواب تتفقد عدد من الأسواق ومشروعات الإسكان الاجتماعى ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - يضم الوفد، النائب محمد الحسينى، ومحمد وفيق، وكيلى اللجنة، وعمرو درويش، أمين سر اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنواب: أمل زكريا، إيمان الألفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، محمود البرعى، محسن أبو سمنة، أسامة الأشمونى، محمد طلبة عبد السلام، ميناء بورسعيد البرى الجديد، برفقة عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء.

وأكد المحافظ، أن الميناء البرى الجديد، سيكون واجهة حضارية جمالية للمحافظة على أعلى مستوى، ويضم كافة الخدمات التى توفر الراحة للمسافرين والسائقين وجميع المتعاملين مع الميناء.

ومن المقرر أن يضم كافة وسائل المواصلات العامة والخاصة، والتى تعمل بين بورسعيد والمحافظات، وتم اختيار موقع الميناء ليكون الواجهة المباشرة بين محور 30 يونيو ومدخل المدينة الجنوبى الغربى، لتوفير السيولة فى حركة المرور بين السيارات المتعاملة مع الميناء وشبكة الطرق الخارجية دون الدخول إلى قلب المدينة لمنع الاختناقات المرورية بشوارعها.

وشرح مدير إدارة المواقف ببورسعيد، تفاصيل ميناء بورسعيد البرى، موضحا أنه سيضم جميع أتوبيسات النقل، ليكون هناك مرفق نقل واحد يحمى بورسعيد كلها، ويسهل على المواطن اشتراكاته ويعمل حركة نقل داخلية، ويسهل الانتقال، ويسهل حركة الانتقال من وإلى المحافظات المجاورة.

وأوضح أنه تم إنشاء الحديقة الدولية، خارج الموقف، والمواقف، تسع 1114 سيارة لكل المحافظات، والأنظمة كلها الكترونية، لا يوجد شىء يدوى، والموقف مغطى بعدد 61 كاميرا.

وسأل المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، عن عدد المواقف العشوائية فى بورسعيد، وعقب المحافظ، قائلا: "بورسعيد المحافظة الوحيدة التى لا يوجد فيها توك توك، لو شوفته هجرى وراه، ولا توجد مواقف عشوائية بين المحافظات، فى المواقف الداخلية فقط لكن لا يوجد تكدس، وتجمعات، تحميل عشوائى فقط".

وأشار المحافظ إلى أن تكلفة الموقفين فى الميناء، 65 مليون جنيه، وإيراد المواقف 780 ألف، ومن المنتظر افتتاحه من قبل رئيس الجمهورية.

وقال السجينى، إن اللجنة فتحت ملف المواقف، للحفاظ على موارد الدولة، مشيرا إلى أن رقم الإيرادات يمكن يتضاعف بعد التشغيل، وفى ملف المواقف، كانت أفضل محافظتين مقارنة بالمحافظات الأخرى الإسكندرية وبورسعيد، ونستهدف مأسسة المنظومة، وندعم أن المحافظة تدير هذا الموقف بشرط تعظيم الإيراد.

فيما قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة فتحت 6 ملفات هدفها تعظيم موارد الدولة، متابعا: "بخصوص الموقف، الفكرة محترمة لكن هل لها جدوى اقتصادية؟".

وعقّب مدير إدارة المواقغ، بأن الإيرادات المتوقعة بعد تشغيل الموقف حوالى مليون و200 ألف فى الشهر، وأن قيمة الكارتة من 5 إلى 40 جنيها، لافتا إلى أنه يتم إنشاء ساحات انتظار وجراج متعدد الطوابق.

كما تفقدت لجنة الإدارة المحلية، مشروع سوق الخضار "البازار"، وسوق السمك، حيث تستهدف المحافظة تنفيذ خطة لتنميط المناطق وإنهاء الأسواق العشوائية، وبناء أسواق حضارية بدلاً منها للقضاء أيضاً على ظاهرة الباعة الجائلين، وبعد الإنتهاء من منطقة القنال الداخلى العشوائية والتى كان يوجد بها عدد كبير من العشش والمبانى العشوائية، تم إنشاء سوق السمك كأحدث الأسواق الحضارية بالشرق الأوسط الخاصة ببيع الأسماك بالجملة والقطاعى.

وعلى غرار سوق السمك تم إنشاء سوق الخضروات والفاكهة "البازار"، كأحد أفضل الأسواق الحضارية للخضروات والفاكهة التى تم إنشاؤها بالشرق الأوسط، ويتم طرح المحال لأهالى بورسعيد عن طريق الغرفة التجارية.

والبازار يقام على مساحة 24 ألف متر مربع، ويضم محلات جملة وقطاعى للخضروات والفاكهة، ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات، بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الأسماك مجمع تجارى متكامل يغطى احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كافة الاحتياجات الغذائية اليومية، بالإضافة إلى تواجد 4 فروع بنوك و8 مطاعم دورين داخل السوق.

يقام سوق الأسماك على مساحة 16 ألف و550 مترا، ويضم 82 محل قطاعى بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، و2 مطعم على مساحة 100 متر ومبنى إدارى بمساحة 720 مترًا ويضم عدة أفران لشوى الأسماك ومحال لتنظيف الأسماك.

كما تفقد المحافظ والوفد البرلمانى، مشروع الإسكان الاجتماعى، والإسكان التعاونى، والحى الإماراتى، حيث تم طرح مشروع الإسكان الاجتماعى والتعاونى ببورسعيد بداية من عام 2013، وتم تسليم مشروعات المرحلة الأولى والثانية للإسكان الاجتماعى بعدد 5017 وحدة سكنية، وبتكلفة 881.7 مليون جنيه، وبعدد مستفيدين 21 ألف نسمة بداية من عام 2016، بالاضافة إلى استكمال تسليم مشروعات المرحلة الأولى والثالثة للإسكان الاجتماعى بعدد 10.696 وحدة سكنية، بتكلفة 1.289.415 جنيها، وبعدد مستفيدين 42.36 ألف نسمة حتى عام 2020.

ويشمل مشروع الاسكان التعاونى عدد 1304 وحدة وبتكلفة 396.231 مليون جنيه وبعدد مستفيدين 5.22 ألف نسمة وجارى الانتهاء من المشروع استعدادا لتسليمه للشباب.

وقال أحد القائمين على المشروع، إنه بخصوص الإسكان التعاونى، العمارات فى مراحل التشطيب، 20 عمارة سكنوا، متبقى 6 عمارات، يتسلم فى 31 ديسمبر المقبل، ويضم أول مول طائر، 4 أبراج إدارية، مبنى فندق.