إنفوجراف.. محمد حسين يعقوب يتحدث أمام المحكمة

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ويرصد الإنفوجراف التالى أهم تصريحات الشيخ محمد حسين يعقوب أمام المحكمة:
وعقدت الجلسة برئاسة محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أشرف صلاح.
وأسندت النيابة للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى.
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