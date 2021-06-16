الهجرة: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعكس ثقتهم فى القيادة السياسية

جدة - نرمين السيد - ثمنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، دور المصريين بالخارج، لما قدموه خلال السنوات الماضية من دعم للاقتصاد المصرى، فى صورة تحويلات نقدية.





وأوضحت فى بيان صحفى، أن مصر سجلت نحو 27.8 مليار دولار فى السنة للعام المالى الماضى 2019/ 2020 و 15.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2020 / 2021 بنسبة زيادة 10٪؜، رغم مرور العالم بجائحة كورونا، جعلت مصر تحتل المرتبة الخامسة فى قائمة الدول الأعلى استقبالا للتحويلات النقدية، وذلك بمناسبة الاحتفال فى 16 يونيو، باليوم الدولى للتحويلات المالية العائلية من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وفقا لبيان صحفى، إن ما نشهده من ارتفاع فى أرقام تحويلات المصريين بالخارج خلال تلك الفترة، جعلها المصدر الأول للعملة الصعبة فى مصر بجانب قناة السويس وقطاع السياحة، يعكس ثقة المواطن المصرى بالخارج فى قيادته السياسية ودولته المصرية، وما تشهده مصر خلال الفترة الراهنة من استقرار على مختلف الأصعدة، نتيجة لما اتخذته الدولة من حزمة إجراءات لتحسين المناخ الاستثمارى، وكذلك تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف، هذا بجانب التوسع الكبير فى مجال الاستثمار العقارى، نتيجة لجهود وزارة الإسكان المصرية التى أتاحت الفرصة للمصريين بالخارج من خلال مشروع بيت الوطن للاستثمار فى هذا القطاع الحيوى الذى يشهد طفرة غير مسبوقة فى تاريخ مصر.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن المصريين بالخارج أصبح لهم دور فاعل فى مختلف المشروعات القومية التى تقوم عليها الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية، وبرهنت مشاركتهم المستمرة فى فعاليات وزارة الهجرة رغبتهم دعم مصر فى مجالات عدة، تجسد ذلك فى توصيات ونتائج مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" الذى نتج عنه عدد من الشراكات بين رجال أعمال مصريين بالخارج وهيئات مصرية، استهدفت الاستثمار بمصر، بالاعتماد على ما أتاحه المناخ الاستثمارى الجيد من فرصة عدة.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم تعاون وزارتى الهجرة والتخطيط، فى مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج فى دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف تطوير الريف ورفع المستوى المعيشى لأهالى القرى المصرية، وفى إطار ذلك بحثت وزيرة الهجرة مع ليلى بنس إحدى رائدات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" والمتصدرة قائمة فوربس كأحد أفضل مستشارى إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية، إطلاق حملة تبرعات المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية للمساهمة فى توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية وتطوير قرى الريف المصرى.

ولفتت السفيرة نبيلة مكرم إلى البروتوكول بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية، للعمل على صياغة خطط عمل تستهدف نشر ثقافة الادخار والاستثمار فى البورصة المصرية لدى المصريين بالخارج، وكذا التدريب العملى والنظرى على التداول، بالإضافة إلى التعاون والتكامل بين الطرفين لإدماج المصريين فى الخارج للاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار فى وطنهم.

واليوم الدولى للتحويلات المالية العائلية هو مناسبة احتفالية معترف بها عالميًا اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى قرارها 281/72، ويُحتفل بهذه المناسبة فى 16 يونيه سنويا.

ويُراد من هذا اليوم الإقرار بمساهمة أكثر من 200 مليون مهاجر يسعون لتحسين معايش 800 مليون فرد من أفراد أسرهم فى بلدانهم، وبناء مستقبل مشبع بالأمل لأهاليهم.

