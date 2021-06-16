النشرة المرورية: كثافات بدائرى المنيب والمرج وإشارة الجامعة

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، مع شيماء حافظ ومحمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية ظهرت بها بعض الأحجام المرورية بمحور أبو قير عن منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، بالإضافة إلى ظهور كثافات بمحور قناة السويس المتجه للإسكندرية .

وأشار إلى أن بعض الكثافات المرورية ظهرت فى شارع جيهان بمدينة المنصورة للمتجه إلى حى الجامعة، وفى محافظة القليوبية هناك بعض الأحجام فى منطقة ميت حلفا القادم من ميدان المؤسسة نتيجة إنشاء كوبرى للسيارات.

وأوضح أن الحركة المرورية بمعظم محافظات الوجه البحرى والوجه القبلى مرضية تماما.

وتابع صابر أن قطاعات الطرق الدائرية، المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى تعمل بشكل طبيعى، عدا بعض الأحجام أعلى منطقة المنيب ومنطقة المرج.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأكد صابر أن محافظة الجيزة تشهد بعض الأحجام فى شارع مجلس الدولة المتجه لنفق العجوزة، حيث وجه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر الخدمات بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

كما أشار إلى وجود بعض الكثافات فى إشارة جامعة القاهرة القادم من كوبرى الدقى والمتجه لشارع ثروت.

وفى محافظة القاهرة، نوه صابر إلى تجنب محور الفنجرى، للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

وأشار صابر إلى وجود بعض الأحجام بمناطق وسط المدينة، ناصحا باستخدام نفق الأزهر وشارع الجيش بديلا عن شارع الأزهر ومناطق الموسكى والعتبة.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ "الراديو 9090"، بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، واستخدام كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.