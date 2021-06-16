رئيس الوزراء يبحث زيادة الاستثمارات المصرية السعودية مع مسئولين سعوديين

جدة - نرمين السيد - التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودى، والسفير أسامة نقلى، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.





وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولى أكد أن هذا اللقاء يأتى فى إطار الجهود المبذولة لدفع وزيادة الاستثمارات بين البلدين، وتعزيز التبادل التجارى، بهدف استثمار حالة الزخم فى العلاقات المصرية ـ السعودية التى حققها اللقاء المهم الذى جمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، فى مدينة شرم الشيخ، وشهد توافقًا فى الرؤى حول العديد من القضايا، وتأكيد حرص الجانبين على تطوير العلاقات المشتركة.

من جانبه أشار الوزير السعودى إلى أهمية هذه الزيارة التى يقوم بها إلى مصر، باعتبارها مبنية على رؤية استراتيجية من ولى العهد السعودى الأمير محمد سلمان، تستند إلى رغبة حقيقية فى دفع الاستثمارات السعودية فى عدد من البلدان وعلى رأسها مصر، وفق منهجية واضحة، وبالتالى تشجيع رجال الأعمال السعوديين على دخول السوق المصرى فى عدة قطاعات، وتعزيز استثماراتهم فى السوق المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن وزيرة التخطيط أشارت خلال الاجتماع إلى العلاقات الوطيدة والاستراتيجية التى تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، موضحة أن لدى الحكومة المصرية تصورًا واضحًا لأهم مجالات التعاون التى يمكن العمل على تطويرها ودعمها فى المشروعات ذات الاهتمام المشترك، والقطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى حرص الحكومة على بذل كافة الجهود لدفع الاستثمار، وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه المستثمرين فى مصر.