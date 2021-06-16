فيديو.. مصر تقدم مساعدات إنسانية إلى لبنان بتوجيهات من السيسى

جدة - نرمين السيد - أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمراراً للدعم المصرى المقدم للأشقاء اللبنانيين، أوامرها بمغادرة سفينة الإمداد المصرية (حلايب) من ميناء الأدبية بالسويس والتوجه إلى ميناء بيروت بدولة لبنان محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية مصر العربية لدولة لبنان الشقيقة.





ونشر المتحدث العسكرى، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" مقطع فيديو للمساعدات المصرية. وأعرب المسؤولون اللبنانيون عن تقديرهم للجهود المصرية المتواصلة والمساندة المستمرة التى تقدمها مصر قيادة وجيشاً وشعباً لدولة لبنان لمساعدتها على تجاوز آثار الأزمات التى عصفت بها، وأكدوا أن لبنان لديه علاقات تاريخية قديمة وقوية مع مصر. وتعتبر المساعدات المصرية المقدمة إلى دولة لبنان أحد أوجه التعاون المضيئة فى العلاقات المصرية اللبنانية لاستمرار توطيد العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة والتى تلقى كل تقدير وإحترام داخل المجتمع اللبنانى.



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