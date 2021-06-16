/636096/سلبية-مسحة-الزمالك-قبل-لقاء-أسوان-بالدوري

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس للكشف عن فيروس كورونا، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث القلعة البيضاء والكرة العالمية والمحلية على مدار الساعة وتخطيات مباشرة لأحداث الساحرة المستديرة.

وحرص الجهاز الطبي للزمالك، على إجراء مسحة طبية للفريق من أجل الاطمئنان على الجميع، قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع أسوان غدا الخميس، ويشهد على اللقاء ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري المصري الممتاز.

موقف الزمالك في الدوري

يحتل الزمالك صدارة الجدول المصري الممتاز برصيد خمسة وخمسون نقطة من أصل خمسة وعشرون مباراة، حقق من خلالها الفريق ستة عشر إنتصار ووقع في فخ التعادل في سبعة إنتصارات، وفشل في تحقيق الفوز في مبارتين في هذا الموسم، إستطاع أن يسجل من خلالها أربعة وأربعون هدف، في حين تلقت شباكة ثمانية عشر هدف.

الزمالك يفتح حساب رسمي برقم 1911

كشف حسين السمري المدير النشاط الرياضي في الزمالك سابقاً، والمدير التنفيذي للنادي في الفترة الحالية، يكشف عن حساب خاص للزمالك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الناصر زيدانن من داخل استوديو دوت الخليج.

قال حسين السمري: “ الزمالك بالفعل قام بعمل حساب خاص له في الأيام الماصية القليلة”.

وأضاف حسين: “سيتم الإعلان عن حساب بشكل رسمي في الفترة القادمة، لجمع التبرعات من محبي الزمالك”.

وزاد السمري: “حساب الزمالك بالفعل لم يتم نشرة بشكل رسمي في الفترة الحالية، وبالفعل تم دخول الحساب 5 مليون جنيه”.

وواصل حسين: “رقم حساب الزمالك هو 1911 وسيتم الإعلان عنه في الفترة القريبة في محاولة جمع التبرعات من محبي القلعة البيضاء، ويأتي ذلك في بنك الأهلي المصري وبنك مصر”.

واختتم السمري: “سيكون هناك رقم مذهل في الحساب بعد نشرة بفترة قصيرة، وسيتم نشر ذلك بشكل رسمي، ويأتي ذلك في محاولة حل أزمة الزمالك”.