ريهام سعيد: أصبت بمرض «السكر» بسبب الزعل.. وحاسة بالظلم «فيديو»

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فى ظهور جديد للإعلامية ريهام سعيد، أعلنت من خلال فيديو لها أنها أصيبت بمرض السكرى، فى فيديو تم نشرته على صفتحها الشخصية.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما ذكرته الفنانة والإعلامية ريهام سعيد، بشأن إصابتها بمرض السكر

ريهام سعيد تعلن إصابته بمرض السكر

وقالت الإعلامية ريهام سعيد، فى فيديو لها:« بسبب تحملي ومعاناتى فى الشغل والعمل، أنا جالي السكر، ودى حاجة لا ألوم عليها أى شخص لأني حملت نفسي فوق طاقتي، وكنت دايمًا بقول أن ربنا مش بيدي حد حاجة غير على قد طاقته.

وتابعت الإعلامية ريهام سعيد، أنا جالى مرض السكر وهو للأسف حاجة بشعة جدًا، ولازم علشانه تحارب وماتكلش إلا أكل محدد ولابد من محاربته بكل الأوجه، وأنا بنصح كل اللى بيشوفني أنه مايزعلش من أى حاجة، لأن كله بتدابير ربنا".

ريهام سعيد: أنا حاسة بالظلم

وأضافت الإعلامية ريهام سعيد، خلال حديث لها:«الإحساس بالظلم أكتر حاجة بتتعب وتضايق ودى حاجة صعبة جدًا وأنا بنصحكم ماتجوش أبدًا على نفسكم، وأنا طول عمرى بساعد الناس، لكن أول مرة اتحط فى الموقف دا، وجه الوقت اللى لازم أخلى بالى من نفسي".

ريهام سعيد (31 مايو 1975 -)، إعلامية وممثلة مصرية. شاركت في العديد من المسلسلات، وقامت بتقديم عدد من البرامج التلفزيونية. ويعد برنامج صبايا الخير من أشهر ما قدمت لما يطرحه من قضايا مثيرة للجدل.

وكثيرًا ما أثارت برامجها الإعلامية سخط وزوبعات إعلامية لأكثر من مرة بسبب اتهامها بعدم المهنية واستغلال الشخصيات التي تغطيها، وفبركة قصص إعلامية. حُكِم عليها بالسجن في أكثر من قضية منها سب الفنانة زينة، وقضية فتاة المول.