محمود الخطيب يكشف لـ«دوت الخليج»: موقف الجماهير من مباراة العودة بين الأهلي والترجي

/636098/محمود-الخطيب-يكشف-لـتحيا-مصر-موقف-الجماهير-من-مباراة-العودة-بين-الأهلي-والترجي

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المتواجد في تونس رئيسا لبعثة الفريق الأحمر خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال رئيس الأهلي لـ دوت الخليج : " سعيد بالإستقبال الحافل الذي وجدناه من الأشقاء التوانسة ، وشعرت بالسعادة عند وصولنا المطار ، وهذا يؤكد العلاقة القوية والطيبة بين الأهلي والترجي التونسي قبل المواجهة المرتقبة".

وتابع محمود الخطيب : " المعاملة ستكون بالمثل في القاهرة خلال مباراة العودة ، لأن قبل التنافس في الملعب ، نحن أخوة وأشقاء ، وسعيد بالأجواء في تونس ".

وعن حضور الجماهير في لقاء العودة أكد الخطيب : " نبذل قصارى جهدنا من أجل الحضور الجماهيري في مباراة العودة بالقاهرة ، وبالتأكيد عامل الجمهور يشكل قوة كبرى للفريق ويمنح اللاعبين الثقة والمواصلة على القتال لتحقيق الإنتصار".

الخطيب يكشف العدد الجماهيري في مباراة العودة

وأستكمل : " لدينا ثقة كاملة في قيادات الدولة من أجل الحضور الجماهيري في لقاء العودة ، ونتعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل حضور الجماهير مع إستمرار الحفاظ على الإجراءت الإحترازية ضد فيروس كورونا".

واختتم الخطيب: " نتمنى أن تخرجج مباراة الأهلي والترجي بشكل يليق بحجم وتاريخ الناديين العريقيين".

يذكر أن المباراة بين المارد الأحمر وبطل تونس بتعليق صوتي للمعلق الليبي محمد بركات في تمام السادسة بتوقيت القاهرة وهو موعد لقاء الاهلي والترجي.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.

المستبعدين من قائمه المارد الأحمر لمواجهة الترجي

مروان محسن - محمود متولي - كريم نيدفيد - محمد حسام النجار - حمزة علاء - عبد الرحمن أشرف "مانو"- محمد محمود - أحمد سيد عبد النبي - محمد اشرف.