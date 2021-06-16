/636100/كارتيرون-يخفف-الحمل-البدني-على-الزمالك-وعبد-الله-جمعة-يخوض-تدريبات-تأهيلية

فضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تخفيف الحمل البدني على اللاعبين خلال تدريبات الفريق اليوم الأربعاء، قبل لقاء أسوان بالغد، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث القلعة البيضاء، على مدار الساعة والأخبار الرياضية المحلية والعالمية.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان المقرر لها غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

وشهدت تدريبات الزمالك اليوم تركيز المدرب الفرنسي على أداء بعض التدريبات الخفيفة بالكرة بالتمريرات القصيرة واللعب من لمسة واحدة.

وطلب المدرب الفرنسي من جهازه المعاون تخفيف الحمل البدني للاعبين؛ خوفا من تعرض أي لاعب للإجهاد.

عبد الله جمعة يخوض تدريبات تأهيلية

خاض عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي خلال مران اليوم الأبعاء.

ويخضع عبد الله جمعة لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في الرباط الداخلي للركبة.