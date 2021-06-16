/636102/هل-قصد-محمد-رمضان-إهانة-الإعلام-فى-فيديو-أغنيته-الجديدة--يسير-على-ورق-الجرائد-فيديو

فى مشهد مثير للجدل، قام الفنان محمد رمضان بالسير على ورق الجرائد أثناء تصوير أغنيته الجديدة «ثابت» التى تم نشرها مؤخرًا.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن الأغنية الجديدة للفنان محمد رمضان، «ثابت» وإليكم التفاصيل:-

وكان محمد رمضان قد ردد فى الكثير من الفيديوهات والمداخلات أنه لا يهمه حديث الإعلام عنه، مؤكدًا تجاهله التام لكل الآراء التى تتردد بشأن تصرفاته خاصة الأخيرة فيما يتعلق بوفاة الطيار أشرف أبو اليسر.

محمد رمضان يسير على ورق الجرائد

محمد رمضان فى أغنية «ثابت» الجديدة جاء فى إحدى المشاهد وهو يسير على عدد من صحف الجرائد، كما ردد عبارات بها التحدى، مرادها أنه لا يهمه ما تتناقله وسائل الإعلام.

الفنان محمد رمضان، نشر أغنيته الجديدة «ثابت» والتى أثارت غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث أن بها عُري وتقارب جسدي بينه وبين الفتيات بالأغنية التى تم نشرها مؤخرًا.

محمد رمضان فى فيديو جديد يثير غضب السوشيال ميديا

كان الفنان محمد رمضان، قد دعى محبيه مشاهدة الكليب الجديد الذى قام بنشره مؤخرًا، والتى تحمل أغنية «ثابت» وهى تتبع نفس النهج الموسيقى الذى دام الفنان محمد رمضان على اتباعه حيث يقدم العديد من العبارات التى تعبر عن قدرته وطباعه فى فعل أشياء كبيرة.

اتهم العديد من رواد مواقع السوشيال ميديا الفنان محمد رمضان، بالغرور وأنه لا يتصرف على طبيعته خاصة بعد واقعة تعنته فى رد المبالغ المالية للطيار أشرف أبو اليسر.