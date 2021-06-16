تبرع الجماهير وعودة أحداد.. أبرز أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 2021/6/16

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شهد نادي الزمالك تطورات كبيرة على مدار اليوم الأربعاء الموافق 2021/6/16 ، لعل أبرزها حصول النادي على أول تبرعات منذ إطلاق الحساب الرسمي البنكي وزالذي يجمل رقم 1911 وهو تاريخ تأسيس القلعة البيضاء.

وحصل دوت الخليج علىى صور أول إيصالات تبرعات من جانب بعض جماهير الفارس الأبيض لدعم النادي ماديا عن طريق الحساب البنكي الجديد التي تم إطلاقه للمساهمة في تخفيف العبئ المالي على ميزانية القلعة البيضاء.

حميد احداد ينتظم في تدريبات الزمالك

انتظم المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مران الفريق اليوم الأربعاء بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وتعرض “أحداد” للإصابة في كاحل القدم، وخضع على إثرها لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وظهر اللاعب بحالة جيدة في المران لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمواجهة أسوان في بطولة الدوري.

فضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تخفيف الحمل البدني على اللاعبين خلال تدريبات الفريق اليوم الأربعاء.

أخر أخبار الزمالك

وشهدت تدريبات الزمالك اليوم تركيز المدرب الفرنسي على أداء بعض التدريبات الخفيفة بالكرة بالتمريرات القصيرة واللعب من لمسة واحدة، وطلب المدرب الفرنسي من جهازه المعاون تخفيف الحمل البدني للاعبين؛ خوفا من تعرض أي لاعب للإجهاد.

خاض عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي خلال مران اليوم الأربعاء، ويخضع عبد الله جمعة لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في الرباط الداخلي للركبة.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان المقرر لها غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.