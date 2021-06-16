/636104/القبض-على-الجزار-صاحب-فيديو-ضرب-عجوزة-بمدينة-السلام

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن ، اليوم الأربعاء، في إلقاء القبض علي الشيخ مصطفى، الذي ظهر في فيديو متداول عبر التواصل الإجتماعي « فيسبوك» يوثق لحظة اعتدائه على سيدة عجوزة على سلم عقار في منطقة السلام.

كان تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يظهر فيه شخص ملتحي يتعدى بالضرب المبرح على سيدة مسنة ويخبط جسدها في درجات السلم.

القبض على الجزار صاحب فيديو ضرب عجوزة بمدينة السلام

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذا الشخص يعمل جزار ويقيم بمنطقة النهضة، مطالبين بضبطه.

وفي سياق أخر اليوم ، واجهت النيابة العامة طبيب الأسنان المتهم بالرجال بالأدلة التي أمامها وأقوال ضحاياه الأربع بعدما واجهته بهم، ليقر الطبيب بفعلته، ويعترف بما قاله ضحاياه، إلا أنه أرجأ ذلك في أقواله بالتحقيقات إلى أنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، دفعه إلى القيام بجرائمه.

طبيب الاسنان المتحرش

بناء على تحقيقات النيابة العامة، أحالت النيابة العامة، في فبراير الماضي، طبيب الأسنان المتحرش إلى محكمة الجنايات، بعدما وجهت له تهمة هتك عرض 4 رجال بالقوة والعنف، بعدما قالت النيابة في بيان لها إنها أقامت الدليل على المتهم بعدما شهد ضده 6 شهود، فضلا عن ما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بعدما قامت بفحص مجموعة من مقاطع الفيديو المصورة له، وكذلك ما ثبت بتقريرها حول فحص هاتفه.