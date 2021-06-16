البابا تواضروس يقدم قاموس يونانى إنجليزى عربى 

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وجاء فى تقديم البابا: "هذا القاموس يحوى الكلمات اليونانيَّة المستخدمة فى كتابة أسفار النسخة السبعينيَّة للعهد القديم، وأيضًا الكلمات اليونانيَّة المستخدمة فى أسفار العهد الجديد، بالإضافة إلى الكلمات اليونانيَّة المستخدمة فى النصوص الآبائية التى كتب بها آباء القرون الأولى للمسيحيَّة، وكلُّ كلمة يونانية كُتِبَ أمامها معناها باللغة الإنجليزيَّة ومعناها أيضًا باللغة العربيَّة، حتَّى يزداد وضوح المعنى لكلِّ كلمة يونانيَّة".
وتابع البابا: "هذا عمل موسوعى ضخم استغرق إعداده عشرات السنوات، وقد سبقه عدَّة إصدارات أخرى فى مجال دراسة اللغات اليونانية والقبطية من منظور كتابى آبائى كنسى، ويُتوِّج هذه الإصدارات هذا القاموس ثلاثى اللغات: يونانى/ إنجليزى/ عربى، وهو قاموس متميِّز وفريد ومفيد جدًّا لكلِّ الدارسين فى مجال كلمات الكتاب المقدس والنصوص الآبائيَّة".
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