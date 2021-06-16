جون كيرى: مصر تنعم بفرص تجعلها الدولة الأولى بالعالم فى مجال الطاقة الشمسية

جدة - نرمين السيد - وقال المبعوث الأمريكى - فى تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء عقب مباحثاته مع وزير الخارجية سامح شكرى بمقر وزارة الخارجية- إن مصر تم ترشيحها لاستضافة وقيادة الاجتماع القادم لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27" (فى عام 2022) ولذلك فإن نحن نبدأ العمل سويا فيما يخص الخطوات القادمة فى هذا الإطار.

وأعرب المبعوث الرئاسى الأمريكى عن سعادته للعودة مرة أخرى لزيارة مصر ولقاء وزير الخارجية سامح شكرى، الذى تربطه معه علاقة طويلة الأمد منذ كان وزيرا للخارجية، مشيرا إلى أن زيارته هذه المرة لمصر تأتى فى ضوء تكليف الرئيس جو بايدن له للعمل كمبعوث رئاسى خاص لتغير المناخ.

وأوضح أن زيارته لمصر تضمنت لقاءات مع مسؤولى الحكومة المصرية؛ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، ووزير الخارجية حول كيفية التعاون بين الجانبين للتعامل مع أزمة تغير المناخ التى يشعر بها كل إنسان فى كل دولة بالعالم فى الوقت الراهن.

وقال "إننا جميعا كبشر متأثرون من ظاهرة تغير المناخ"، مشيرا إلى أنه من الواضح وحسب الأدلة أن الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة وذوبان الجليد والتغيرات التى تحدث فيما يتعلق بالحرائق وغيرها والتى نواجهها جعلتنا جميعا نواجه تحديا كبيرا يتعلق بالتحول فى حياتنا والطاقة واستخدام السيارات وغيرها.

وشدد كيرى على أن مصر لديها فرص واعدة لتكون الدولة الأولى فى العالم فى مجال الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة وقال: "ولذلك نسعى لزيادة التمويل للتكيف كما نريد العمل عن كثب بشكل أكثر مع دول مثل مصر لديها القدرة على الإسراع بعملية التحول نحو الطاقة المتجددة"، مشيرا إلى الفرص الواعدة فى هذا الإطار لخلق فرص وهواء أكثر نقاء وأمن أفضل ونرى أمامنا فرصا أكبر لبناء مستقبل أفضل من خلال قدرتنا على التحرك نحو الاقتصاد الجديد للطاقة الذى سيكون أكبر اقتصاد عرفه العالم على الإطلاق.

وأعرب عن التطلع لزيارة مصر مجددا بينما نسعى لتنفيذ عملية التحول والسبل الكفيلة للإسراع بها فى كل دول العالم، مشددا على أن اتفاقية باريس كانت مجرد بداية ولكننا لم ننفذ حتى الآن الأهداف التى تم إقرارها فى هذه الاتفاقية ولذلك يجب علينا مضاعفة جهودنا مرتين أو ثلاث عن ذى قبل.

وقال المبعوث الأمريكى إن الشىء الجيد أن نعرف ما نريد أن نفعله ونعرف أن ما نفعله سيزيد من قوة دولنا وخلق فرص عمل جديدة بها ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

بدوره، أكد وزير الخارجية سامح شكرى -فى تصريحات عقب المباحثات- أن زيارة المبعوث الرئاسى الأمريكى إلى مصر تأتى لتجديد تأكيد التعاون طويل الأمد بين مصر والولايات المتحدة فى العديد المجالات ومن بينها ما يتعلق بتغير المناخ والأهداف المشتركة التى نسعى لتحقيقها فى هذا الصدد والحاجة لتعزيز اتفاقية باريس وأهدافها والإعداد لمؤتمر قمة المناخ "كوب 26" المقرر ان تستضيفها بريطانيا فى نوفمبر القادم، والقمة السابعة والعشرين التى تتطلع مصر لاستضافتها.

وقال وزير الخارجية "إننا نأمل فى تحقيق أهدافنا المشتركة ونعول على الولايات المتحدة لتزويد مصر بالمساعدات والتسهيلات التى يتطلبها تحقيق هذه الأهداف المتعلقة بتخفيض الانبعاثات وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها والتى تأتى ضمن استراتيجية مصر 2030 وهو ما من شأنه أن يسهم فى جعل البيئة فى العالم أكثر نقاء وأمانا.

وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف يفرض مسئولية على شركائنا فى دول العالم المتقدم لتقديم المساعدات المالية والوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها حسبما تقرر فى اتفاقية باريس ولمساعدة دول العالم النامى ومن بينها مصر وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الأهداف.

وجدد تأكيد التزام مصر بالشراكة الاستراتيجية والتعاون مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن تغير المناخ أحد المجالات التى يمكن البناء عليه لتعزيز التعاون المصرى الأمريكى المشترك.