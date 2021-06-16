جاء ذلك فى تصريحات لوزير الخارجية سامح شكرى ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم حول مؤتمر "برلين 2" الوزارى حول ليبيا المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل.
وقال شكرى: "إن اجتماع برلين القادم يأتى بعد تولى الحكومة الليبية الحالية المؤقتة وجهودها لتنفيذ كل المخرجات التى تم اعتمادها فى مجلس الأمن، وسوف تنعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى ديسمبر المقبل، وكذلك خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل الميليشيات وتدعيم المؤسسات الليبية".
وأضاف شكرى أن الدول المجتمعة فى برلين عليها مسؤولية أن تضع كل الآليات لتمكين ومساعدة الأشقاء فى ليبيا على تحقيق هذه الأهداف، مؤكدا على أن مصر سوف تسهم فى ذلك وتواصل تنسيقها الوثيق مع كل الأطراف الليبية سواء الحكومة أو السياسيين فى مجلس النواب.
وشدد شكرى على أن كل الأشقاء فى ليبيا هم الذين يقررون مستقبلهم فى إطار الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية: مصر مستمرة فى جهودها لإعادة ليبيا إلى الاستقرار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.