فيديو- محافظ شمال سيناء يسلم العروس شقة الزوجية هدية من الرئيس

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، السيدة سيدة ميزار عبد الله "من أصحاب البصيرة"، حيث سلمهما شقة الزوجية المقدمة كهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى أمر بإهدائها إليها كعش للزوجية لبدء حياتهما بها، حيث تم تسليمها عقد الشقة بعد التوقيع عليه، ومفتاح الشقة وكارتى المياه والكهرباء مسبوقى الدفع.





وأكد المحافظ على شكر الرئيس الذى استمع إلى نداء العروس، ووافق على منحها الشقة كهدية لها، مشيرا إلى أنه تم استكمال مرافق الشقة على نفقة الدولة، بدون تحمل العروسين شىء، وأصبحت الشقة جاهزة للإقامة.

ومن جانبها، وجهت العروس الشكر والتقدير للرئيس الذى استجاب لمطلبها ومنحها شقة الزوجية، معلنة أنها تشعر بفرحة حفل زفافها مرة أخرى وسط أهلها، وبمشاركة الرئيس والمحافظ لها، وأنه شعور كل ذوى الاحتياجات الخاصة بالفرح والسعادة، لاستجابة الرئيس لهم والاهتمام بهم وجميع المطالب الإنسانية من الرئيس الإنسان، الذى يمنحهم حق الحياة فى المجتمع.

وعبر أهالى العروس عن شكرهم وتقديرهم للرئيس لمواقفه الإنسانية مع جميع المواطنين، كما قدمت النائبة عايدة السواركة مبلغا من المال كنقوط للعروس ومشاركة لها في حفل زفافها.

كما رد المهندس مصطفى عبد الفتاح، رئيس قطاع المياه والصرف الصحى بشمال سيناء، قيمة استهلاك المياه عن الشقة للعروس، معلنا إهدائها كارت الشحن مسبوق الدفع، واستعداد الشركة لتحمل قيمة كروت الشحن لها فى أى وقت.

حضر اللقاء المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع المياه والصرف الصحى بشمال سيناء.

كما حضر مع العروس كل من العريس أيمن رمضان وأسرتها التى تضم شقيقات "من ذوى البصيرة"، وحسن صالح رئيس نادى المعاقين بالعريش، وعدد من ذوى الاحتياجات الخاصة ومنظمات المجتمع المدنى.

وكانت العروس التى تعانى من فقد البصر قد تم زفافها بالجهود الذاتية، حيث طلبت في لقاء تليفزيونى من الرئيس السيسى توفير شقة الزوجية لها، ليستجيب لمطلبها، ويصدر توجيهاته بتلبيته وتوفير الشقة كهدية لها.