إنفوجراف.. مصر واحدة من أفضل الدول فى مؤشر حقوق الطفل لعام 2021

جدة - نرمين السيد - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا، تضمن تصنيف مصر كواحدة من أفضل الدول فى النسخة التاسعة من مؤشر حقوق الطفل 2021، الذى يصدر عن منظمة حقوق الطفل بالتعاون مع المعهد الدولى للدراسات الاجتماعية وجامعة إراسموس للاقتصاد بهولندا.







وجاءت مصر هذا العام فى الترتيب الـ 34 من أصل 182 دولة حول العالم، بمجموع نقاط 0.832، حيث يقيس المؤشر كيفية احترام حقوق الأطفال وإلى أى مدى يتم العمل على تحسينها فى 182 دولة عالميًّا، من خلال 5 مجالات رئيسة تتضمن 20 مؤشرًا فرعيًّا. وتتراوح قيم المؤشر بين "0" و "1"، وكلما اقتربت القيمة من "1" دل ذلك على أداءٍ أفضل.

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