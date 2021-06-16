سفير الدنمارك بالقاهرة يزور شركات بلاده المستثمرة فى مصر

جدة - نرمين السيد - وتضمنت الجولة زيارة، كلٍ من ميرسك ولوندبيك Maersk، وهى وكالة شحن دنماركية معروفة، ولها حضور طويل وناجح فى مصر، وشركة Lundbeck، وهى شركة أدوية تشتهر بتخصصها فى بعض العلاجات الأكثر شيوعًا لأمراض الدماغ فى العالم.
وقالت السفارة على صفحتها عبر فيسبوك: إن الزيارات الشخصية للشركات الدنماركية العاملة فى مصر من جانب السفير، هى طريقة رائعة لتقوية العلاقات بين الشركات والسفارة.
وأعلنت أن السفير سيقوم خلال الأسابيع القليلة القادمة بزيارات أخرى للشركات التى تعتبر جزء من نادى الأعمال الدنماركى فى القاهرة.
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