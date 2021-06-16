صور.. وفد من الدفعة الثانية لمنحة ناصر يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب

جدة - نرمين السيد - استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، وفدا من الدفعة الثانية لمنحة ناصر للقيادة، المُقدمة من وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الخارجية وعدد من المؤسسات الوطنية إلى شباب قارات آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وقد شاركت الأكاديمية فى عملية اختيار المتدربين وفقًا للتكليف الرئاسى لاختيار أفضل العناصر.





رحبت رشا راغب بجميع أعضاء الوفد وعبرت عن سعادتها برؤية أربعة من خريجى الأكاديمية الوطنية بينهم، وقالت: "الأكاديمية بيتهم الذى ينتمون إليه وهذا أمر طبيعى أن يأتوا إليها ويتواصلون معنا أثناء تواجدهم فى مصر لأى سبب"، وتمنت لجميع المشاركين فى يومهم الختامى فى المنحة أن يكونوا قد قضوا 15 يومًا مميزًا فى مصر.

قدمت الأكاديمية عرضًا تعريفيًا عن رؤيتها ورسالتها وأبرز البرامج التى تقدمها الأكاديمية وعن تضمين البرامج التدريبية للأنشطة المختلفة الثقافية والرياضية، وأيضًا عن الخدمات الأخرى التى تقدمها الأكاديمية إلى جانب التدريب كالاختبارات والتى تشمل المعلومات العامة واختبارات اللغة العربية والإنجليزية واختبار السمات الشخصية، والاستشارات التى تقدمها الأكاديمية فى مختلف المجالات مثل إعادة الهيكلة وإدارة الموارد البشرية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات للأفراد والمؤسسات.

ويشمل العرض التعريفى أيضًا المنح التى وفرتها الأكاديمية لخريجيها داخل مصر وفرنسا وتايلاند وسنغافورة واليابان وكوريا والهند وهولندا وسويسرا، فضلًا عن الخطط المستقبلية للأكاديمية والتى منها إنشاء المركز الإقليمى للإبداع والذكاء الاصطناعى بأحد مبانيها، وذلك تنفيذًا لإحدى توصيات منتدى شباب العالم 2019، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الأكاديمية لتشمل المؤسسات والشركات الخاصة والأفراد.

تم عرض عدة تقارير مصورة عن نموذج محاكاة أعضاء الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة للعملية الانتخابية من خلال انتخابات اختيار اسم الدفعة، وآخر به تعقيبات أعضاء المجلس الأعلى للجامعات على البرنامج التدريبى الذى تم تقديمه لهم، وكذلك تقرير مصور عن بعض خريجى الأكاديمية الذين تم تمكينهم فى مواقع فاعلة بالدولة، وتم اختتام العروض بأغنية "إفريقيا التى نريد" التى قام بإعدادها وتقديمها شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى للقيادة.

قدم رضا صالح - مدير عام العلاقات الخارجية بوزارة الشباب والرياضة - الشكر والتقدير للدكتورة رشا راغب على حفاوة الاستقبال، ونقل لها تحيات الوزير أشرف صبحى، وقدم لها درع الوزارة تقديرًا لجُهودها ولتعاونها الدائم.

وتحدث 4 من أعضاء الدفعة الثانية لمنحة ناصر للقيادة عن مدى فخرهم بكونهم من خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب، وعن الفوائد التى اكتسبوها من التدريب فى حياتهم وفى مجال على أرض الواقع، وقام أحدهم نيابةً عن الدفعة بتقديم درع إلى رشا تعبيرًا عن امتنانهم للأكاديمية لإعطائهم فرصة التأهيل والتدريب بها.

وخلال اللقاء تقدم أحد المتدربين من دولة باكستان بطلب توفير برنامج بالأكاديمية مثل برنامج APLP إلى دول قارة آسيا، بينما أعرب آخر من دولة ليبيا - وهو يعمل بالدبلوماسية الخارجية الليبية- عن تطلعه إلى إبرام بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية.

واختُتم اللقاء بعمل جولة لجميع الوفد داخل مبانى الأكاديمية، وتفقدوا ورش العمل القائمة فى بعض البرامج التدريبية والمعامل والمحاضرات.