وزير الأوقاف يصحح المفاهيم حول الأضحية وما يجزئ فيها

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير: عن سلمة بن الأكوع (رضى الله عنه) قال : قال النبى (صلى الله عليه وسلم) : "مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِى بَيْتِهِ مِنْهُ شَىءٌ"، فَلَمَّا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ المَاضِى؟ قَالَ: " كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا ، فَإِنَّ ذَلِكَ العَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا"، (أخرجه البخارى).

وعن أبى سعيد الخدرى (رضى الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " لا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ"، فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ الله (صلى الله عليه وسلم) : أَنَّ لَهُمْ عِيَالا ، وَحَشَمًا ، وَخَدَمًا، فَقَالَ:" كُلُوا ، وَأَطْعِمُوا، وَاحْبِسُوا، أَوْ ادَّخِرُوا" ، (أخرجه مسلم).

وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم) عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ"، قَالَ عَبْدُ الله بْنُ أَبِى بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ ، فَقَالَتْ: صَدَقَ ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ (رضى الله عنها) تَقُولُ: دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وسلم)، فَقَالَ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم) : "ادَّخِرُوا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ" ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ ، وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم): (وَمَا ذَاكَ؟) قَالُوا : نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ، فَقَالَ: " إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِى دَفَّتْ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا" (أخرجه مسلم).

وعن ابن عمر (رضى الله عنهمـا) أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قـال :" لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ" ، (أخرجه الترمذى) .

وأضاف : "من خلال قراءتنا لسياق هذه الأحاديث ومناسبة كل منها يتضح لنا أن حديث " كلوا وتصدَّقوا وَادَّخِرُوا "، وحديث " لا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِى فَوْقَ ثَلَاثٍ " لم ينسخ أى منهما الآخر، إنما كان كل منهما فى حال معين، فحيث يكون الرخاء والسعة يكون العمل بقوله (صلى الله عليه وسلم): " كلوا وتصدَّقوا وَادَّخِرُوا"، وحيث يكون بالناس جهد وحاجة أو شدة وفاقة يكون العمل بقوله (صلى الله عليه وسلم) : " لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام" ، ذلك أنه لما نهاهم (صلى الله عليه وسلم) عن الأكل فوق ثلاث سألوه فى العام الذى يليه، يا رسول الله كنت نهيتنا أن نأكل من الأضحية فوق ثلاث، فقال (صلى الله عليه وسلم) :" كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن يعينوا فيهم".

وواصل: "وأكثر الناس إنما يحفظون أو يفهمون أو يقفون عند قوله (صلى الله عليه وسلم) : " كُلُوا وَأَطْعِمُوا وادَّخِرُوا "، وينظرون بما يشبه التقديس إلى أقوال بعض الفقهاء بتقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام : ثلث للفقراء، وثلث للإهداء، وثلث للإنسان وأهله، على أن هذا التقسيم هو عملية تقريبية للتصرف، وكان القصد منه ألا يجور المضحى على نصيب الفقراء، وأن يخصهم ولو بالثلث فى أضحيته، فمن زاد زاده الله فضلا".

ونوه أنه يغفل كثير من الناس عن أن نبينا (صلى الله عليه وسلم) لما رأى بالناس فاقة قال لهم: " مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فلا يُصْبِحَنَّ بعدَ ثالثةٍ وفى بيتِهِ منهُ شىءٌ، فلمَّا كانَ العامُ المُقْبِلُ قالوا: يا رسولَ الله! نفعَلُ كما فَعَلْنا العامَ الماضى؟ قالَ: كُلوا، وأَطْعِموا، وادَّخِروا؛ فإِنَّ ذلكَ العامَ كانَ بالنَّاسِ جَهْدٌ، فأرَدْتُ أنْ تُعينوا فيها "، فحيث يكون الرخاء والسعة يكون العمل بقوله (صلى الله عليه وسلم): "كلوا وتصدقوا وادخروا"، وحيث يكون بالناس جهد وحاجة أو شدة وفاقة يكون العمل بقوله (صلى الله عليه وسلم) : " من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفى بيته منه شىء".

وأكد على أهمية التوسعة على الفقراء والمحتاجين وإكرامهم بالنصيب الأوفر من الأضحية، فعندما سأل نبيُّنا (صلى الله عليه وسلم) السيدةَ عائشةَ (رضى الله عنها) حين ذبحوا شاة، فقال لها: " مَا بَقِى مِنْهَا؟" قالت : مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلاَّ كَتِفُها، قَالَ (صلى الله عليه وسلم):" بَقِى كُلُّهَا غَيْر كَتِفِهَا" ، (أخرجه الترمذى) , فالذى يُعطى ويُتصدق به هو الذى يُدخر للإنسان ويجده، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى : {مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ الله بَاقٍ} ( النحل: 96).

ولفت إلى أنه قد حثنا نبينا (صلى الله عليه وسلم) على التوسعة على الفقراء والمساكين فى أيام العيد، فقال (صلى الله عليه وسلم): " أغنوهم فى هذا اليوم" (سنن الدارقطنى)، أى أعطوهم ووسعوا عليهم ولا تضطروا أحدًا منهم أو تحوجوه إلى السؤال فى هذا اليوم، فالنعم تزيد بالشكر، وتزول بالجحود والكفران، حيث يقول الحق سبحانه: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ} (إبراهيم: 7).

ويقول سبحانه : {هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِى سَبِيلِ الله فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ والله الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ}(محمد : 38)، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللهمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ اللهمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا" ، (أخرجه البخارى)، ويقول (صلى الله عليه وسلم) :" إِنَّ لله عِنْدَ أَقْوَامٍ نِعَمًا يُقِرُّهَا عِنْدَهُمْ مَا كَانُوا فِى حَوَائِجِ النَّاسِ مَا لَـمْ يَمَلُّـوهُمْ ، فَإِذَا مَلَّـوُهُمْ نَقَلَهَــا مِنْ عِنْدِهِمْ إِلَى غَيْرِهِمْ" (المعجم الأوسط للطبرانى).

أما ما يتصل بما يجزئ فى الأضحية، أوضح أنه قد ذهب كثير من العلماء والفقهاء فى عصرنا الحاضر إلى أن العبرة بكثرة لحم الأضحية ووفرته وطيبه وجودته، وهو ما يحقق المقصد الأسمى منها ، فمتى تحقق ذلك فى الأضحية أجزأت، وحققت المقصد الشرعى منها.