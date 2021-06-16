قبل نهاية الشوط بدقيقتين.. منتخب ويلز يتقدم علي تركيا بهدف في يورو 2020.. فيديو

نجح منتخب ويلز في إنهاء الشوط الأول من المباراة التي جمعت بينه وبين منتخب تركيا بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب "باكو الأولمبي" بعاصمة أذربيجان " ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

سجل النجم آرون رامسي لاعب يوفنتوس الإيطالي هدف منتخب ويلز في الدقيقة 43، بعد أن انفرد بحارس منتخب تركيا ليضع الكرة باقتدار في المرمى.

وتبادل المنتخبان شن الهجمات طوال أحداث الشوط الأول، وأهدر رامسي فرصة مبكرة لمنح التقدم لمنتخب بلاده، في حين كانت فرصة بوراك يلماز هي الأخطر لمنتخب تركيا.

وتعد مباراة اليوم بين المنتخبين هي رقم 300 في تاريخ أمم أوروبا.

ويدخل المنتخب التركي المباراة اليوم بعد خسارته الماضية أمام إيطاليا بثلاثية نظيفة ما جعل مواجهة اليوم أمام ويلز أكثر صعوبة خاصة وأن أي نتيجة بخلاف الفوز قد تعجل بوداعهم من المسابقة مبكراً.

ويحتل منتخب تركيا المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط، بعد الخسارة أمام منتخب إيطاليا بثلاثية، فيما يحتل منتخب ويلز الوصافة برصيد نقطة وحيدة بعد التعادل أمام سويسرا 1-1 في الجولة الأولى.

ويلتقي في نفس المجموعة، منتخبا إيطاليا وسويسرا في التاسعة مساء على ملعب "الأولمبيكو".

منتخب تركيا

حراسة المرمى: تشاكير

خط الدفاع: سيلك - سويونكو - يوكوسلو - ميراش

خط الوسط: كرامان - جينكيز أوندير - أوزان توفان

خط الهجوم: شالهانأوجلو - بوراك يلماز - كاي أيهان

منتخب ويلز

حراسة المرمى: وارد

خط الدفاع: روبرتس - ميفام - رودون - بن ديفيز

خط الوسط: جو ألين - موريل - رامسي

خط الهجوم: دانييل جيمس - كيفر مور - جاريث بيل

جاريث بيل

دانييل جيمس يمر بالكرة

صراع رأس على الكرة

مدافعو تركيا يسيطرون على الكرة