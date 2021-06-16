عوض تاج الدين: تخطينا ذروة الموجة الثالثة لكورونا ونسعى لتطعيم 40% بنهاية العام

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية: "نشهد حاليا انخفاضا مستمرا فى أعداد الإصابات وهذا واضح من الأعداد الرسمية وعدد الإصابات التى تستخدم أجهزة التنفس يضا تقل مما يدل على أن هناك انخفاض حقيقى مما يعنى أننا تخطينا ذروة الموجة الثالثة من كورونا وينبغى أن نكون متفائلين مع الحذر".

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى مع الإعلامية دينا عصمت: ما زالت هناك حالات وما زال الوباء موجودا فينبغى أن نكون حذرين ولا نتوانى في اتخاذ الإجراءات الوقائية، وهناك توجهات وتوصيات من منظمة الصحة العالمية، بعد دراسة الوضع الوبائى وكل الإحصائيات تقول إنه إذا تم تطعيم 70% من سكان العالم نستطيع السيطرة على الوباء.

وتابع: هناك دول كثيرة جدا ما زالت تتحدث عن كمية اللقاحات المتاحة لديها قليل وما زالت تتحدث عن 10 % و15 % والدولة المصرية تسعى منذ فترة بتوجيهات الرئيس للحصول على أكبر قدر من اللقاحات، والاتحاد الإفريقي سعى لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات، واستطاع إلى الوصول إلى سعر أقل من السعر المحدد وأصبح المتوفر لنا 25 مليون جرعة والميزة في لقاح جونسون أند جونسون أن اللقاح جرعة واحدة وهيئة الدواء المصرية تكاتفت بشكل كبير جدا للوصول إلى عدد كبير من اللقاحات وفى نهاية العام سيكون لدينا نسبة محترمة من عدد السكان تكون حصلت على لقاحات ونأمل الوصول إلى 40 % من السكان قد حصلوا على لقاح بنهاية العام، ونتوسع بشدة في تصنيع اللقاحات.