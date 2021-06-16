حبس 5 متهمين فى واقعة "فيديو تقديم الكفن" فى عين شمس بقضية جديدة

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد حنفي المحامي العام الأول للنيابات، بحبس 5 متهمين في واقعة "فيديو تقديم الكفن"، وذلك في قضية جديدة حملت رقم 10587 لسنة 2021، 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية، رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر قيام أشخاص بحمل أكفان بيضاء داخل "صوان" وتقديمها لآخرين، بينما يجلس أحد الأشخاص، ويسبهم بألفاظ خادشة ويدعى عدم قدرة أي شخص على إغاثتهم.

ودلت التحريات الأولية على أن مشاجرة عنيفة نشبت بين طرفين بمنطقة الجيزة منذ حوالى شهرين داخل باخرة سياحية، وتم تحرير محضر حينها، ومنذ عدة أيام قام شخص بالتدخل، وطلب من أفراد العائلة الأخرى القدوم لعين شمس للصلح مع العائلة الأولى، وعندما حضروا تفاجأوا بوجود صوان، وتم إجبارهم على تقديم الأكفان، وتم القبض على متهمين فى الواقعة، وتم احالتهم للنيابة.