/636101/يورو-2020-ويلز-تتقدم-على-تركيا-بهدف-خلال-أحداث-الشوط-الأول

حسم المنتخب الويلزي نتيجة أحداث الشوط الأول أمام المنتخب التركي، بنتيجة هدف دون رد، في نهاية الشوط الأول، فى لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية من بطولة أمم أوروبا 2020، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث الشوط الأول بين الفريقين.

سجل آرون رامسي لاعب منتخب ويلز الهدف الأول خلال أحداث الشوط الأول، في نهاية اللقاء في الدقيقة الواحد والأربعون من الشوط الأول، من خلال جاريث بيل الذي ارسل تمريرة بينية رائعة لرامسي المنطلق داخل منطقة الجزاء واستلم الأخير الكرة ببراعة ثم سددها على يمين الحارس داخل الشباك.

تشكيل منتخب ويلز في المباراة:

في حراسة المرمى: داني ورد

خط الدفاع: كونور روبرتس - كريس ميفاب - جو رودون - بين دايفز

خط الوسط: جو ألين - إيرون رامسي - جو موريل

خط الهجوم: جاريث بيل - دانيال جيمس - كيفر مور

تشكيل منتخب تركيا في المباراة:

في حراسة المرمى: أوجركان شاكير

خط الدفاع: محمد زكي سيلك - كان إيهان - كاجلار سوينتشو - أوموت مرعش

خط الوسط:أوكاي يوكوسلو - هاكان تشالهانجلو - أوزان توفان

خط الهجوم:كنان كارمان - جنكيز أوندير - بوراك يلماز

بطل نسخة يورو 2016

توج المنتخب البرتغالي ببطولة أمم أوروبا 2016، لأول مرة في تاريخه، تحت قيادة كريستيانو رونالدو، بنتيجة هدف دون رد في نهائي البطولة على حساب المنتخب الفرنسي، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة، والذهاب إلى الوقت الإضافي، لينهيها المنتخب البرتغالي بهدف قاتل في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني من الوقت الإضافي.

«يورو 2020»: شيك يحرز أجمل أهداف البطولة «فيديو»

شهدت النسخة السادسة في بطولة أمم أوروبا، على العديد من الأحداث الكارثية من جانب الإصابات، سواء فيما يخص لاعبي المنتخبات المشاركة، أو حتى الجماهير التي تحضر البطولة، ومن قبل ذلك انتشار فيروس كورونا حول العالم وتأجيل المسابقة لمدة عام، ما جعل البعض يطلق عليها «بطولة نحس»، بالرغم أن المنافسات الرسمية لم تبلغ يومها يومها الثالث بعد.

تألق باتريك شيك لاعب منتخب التشيك مع منتخب بلاده التشيك، أمام المنتخب الأسكتلندي، ليحرز هدفين المباراة، ولكن الهدف الثاني في المباراة كان من أجمل أهداف البطولة حتى الآن، ليسير ضجة السوشيال ميديا والجمهور على مستوى العالم.