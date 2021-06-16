«أبو جبل» يغيب عن مران الزمالك لظروف خاصة

غاب محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مران الفريق اليوم الأربعاء. وحصل “أبو جبل” على إذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للغياب عن المران بسبب ظروف خاصة.

ويرصيد دوت الخليج موعد مباراة الزمالك:

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان المقرر لها غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

فيما قد تعرض حميد احداد للإصابة في كاحل القدم، وخضع على إثرها لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادةمحمد أسامة.

وظهر اللاعب بحالة جيدة في المران لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمواجهة أسوان في بطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك

ويستعد نادي الزمالك لمباراته أمام فريق أسوان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم الخميس المقبل.

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز.

تبرع الجماهير وعودة أحداد.. أبرز أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 2021/6/16

خاض محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة بعد انتهاء التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الثلاثاء بملعب النادي.

وحرص عواد على تنفيذ جزء تدريبي بالتصدي للكرات الثابتة من محمود عبد الرازق “شيكابالا” ومحمد أشرف روقا لاعبي الفريق.

تألق محمود عبد الرازق “شيكابالا” صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق على هامش التدريبات مساء اليوم الثلاثاء.

وسجل شيكابالا أكثر من هدف في التقسيمة، منها هدف على طريقته المعتادة وذلك بالمرور من اللاعبين من الناحية اليمنى ثم التسديد في المرمى. وشارك شيكابالا في تدريبات الزمالك كاملة لليوم الثاني على التوالي بعد تعافيه أمس من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الضامة، ليصبح جاهزا من الناحية الفنية والطبية لمباريات الفريق المقبلة.

ويلتقي الفريق مع أسوان غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

قرر الجهاز الفني للفريق بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الدخول في معسكر مغلق بعد خوض الفريق تدريباته اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة أسوان.