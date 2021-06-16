/636107/بفستان-أحمر-عبير-صبرى-تحتفل-بعيد-ميلاد-بيومي-فؤاد-ومعجب-هاتى-بوسة

عبير صبرى، عبر صفتحها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، قامت بنشر فيديو عيد ميلاد الفنان بيومي فؤاد، حيث ظهر الأخير وهو سعيد ومبتهج بمناسبة الاحتفاء به.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن الفيديو الذى نشرته الفنانة عبير صبري، حيث ظهرت وهي ترقص بجوار الفنان بيومي فؤاد، وإليكم التفاصيل:-

عبير صبري ترقص فى فيديو جديد

وظهرت الفنانة عبير صبرى، مرتدية فستان أحمر، لفت انتباه معجبيها على السوشيال ميديا، حيث تباينت ردود الفعل تجاه حفل عيد الميلاد وطريقته، وقال أحد المعجبين للفنانة عبير صبرى: هاتى بوسة.

الفنانة عبير صبرى قدمت العديد من الأعمال الفنية، خاصة تلك التى بها مشاهد الإغراء، وتقدم فى العيد الكبير فيلم جديد، هو ليلة العيد، وذلك بعد تردد نسبي فى الظهور.

عبير صبرى.. تاريخ من الإغراء

الفنانة عبير صبري، درست الحقوق في جامعة عين شمس لكنها لم تمارس المحاماة لم تدخل مجال الفن إلا بعد وفاة والدها، وعندما علمت والدتها بذلك طردتها من المنزل لمدة عام كامل لكنها أقتنعت ى حقا بدايتها كانت في تقديم البرامج حينها وقع عليها اختيار المخرج "علي عبد الخالق" عندما كانت تقدم برنامج السينما والصيف انطلاقتها في التمثيل كانت من خلال السينما في فيلم "الناجون من النار" من إخراج "علي عبد الخالق" مع "عمرو عبد الجليل " و "طارق لطفي" سنة 1994.

شاركت فى العديد من الاعمال السينمائية والدرامية، منها أبناء شيطان، والبطل، والناجون من النار، وشجيع السيما، وعتبة الستات والعديد من الأعمال الفنية الأخرى، مثل مسلسل «أصل وخمس صور» و «القلب يخطئ أحيانًا». الناجون من النار