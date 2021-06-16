موسيماني يجتمع مع أبو عبلة على هامش مران الأهلي..و يمنح ثنائي الفريق راحة اليوم

/636108/موسيماني-يجتمع-مع-أبو-عبلة-على-هامش-مران-الأهليو-يمنح-ثنائي-الفريق-راحة-اليوم

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي الذي يقام مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد رادس في تونس، استعدادا لمباراة الذهاب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويرصيد دوت الخليج حاله اللاعبين الدوليين:

وحرص بيتسو موسيماني على الاطمئنان على حالة اللاعبين الدوليين وكذلك اللاعبين المشاركين في التدريبات بعد عودتهم من الإصابة.

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وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، قد وصلت إلى تونس مساء أمس الثلاثاء. وضمت قائمة الأهلي في تونس كلا من:

في حراسة المرمي:محمد الشناوي

ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلى لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.

ويستعد الأهلي لمباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس. ويدخل الأهلي مباراة الترجي بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب.

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر منح ثنائي الفريق علي معلول وأليو ديانج راحة سلبية من التدريبات الجماعية التي يخوضها الفريق اليوم استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الترجي التونسي، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وانتظم الثنائي في معسكر الأهلي أمس الثلاثاء وكان مفترضا مشاركتهما في مران اليوم، ولكن الجهاز الفني فضل منحهما راحة من التدريبات تجنبا للإجهاد بعد مشاركتهما مع منتخبي بلديهما ضمن الأجندة الدولية.

وكان الأهلي قد توجه إلى الملعب الفرعي باستاد رادس لخوض مرانه الأول في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي إلى تونس مساء أمس الثلاثاء.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الترجي التونسي المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها في القاهرة.