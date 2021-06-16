محمد مجدي أفشة يكشف لـ دوت الخليج موقفه من المشاركة في مباراة الترجي

/636109/محمد-مجدي-أفشة-يكشف-لـ-تحيا-مصر-موقفه-من-المشاركة-في-مباراة-الترجي

أكد محمد مجدي «أفشة» لاعب النادي الأهلي جاهزيته لمباراة الترجي التونسي القادمة وذلك خلال تصريحات خاصة لمو قع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان أثناء تواجدهم في فندق الإقامة داخل الأراضي التونسية وقبل مواجهة بطل تونس.

وقال محمد «أفشة » لـ دوت الخليج : " جاهز للمباراة القادمة أمام الترجي التونسي، وقرار إشراكي في المواجهة المقبلة في يد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق".

وتابع أفشة: "القرار النهائي بالمشاركة في المباراة من عدمها ستتحدد يوم الجمعة المقبلة بناء على تقرير الجهاز الطبي و رؤية بيتسو موسيماني".

محمود الخطيب يكشف لـ«دوت الخليج»: موقف الجماهير من مباراة العودة بين الأهلي والترجي

وكشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المتواجد في تونس رئيسا لبعثة الفريق الأحمر خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان عن موقف الحضور الجماهيري بمباراة العودة.

وقال رئيس الأهلي لـ دوت الخليج : " سعيد بالإستقبال الحافل الذي وجدناه من الأشقاء التوانسة ، وشعرت بالسعادة عند وصولنا المطار ، وهذا يؤكد العلاقة القوية والطيبة بين الأهلي والترجي التونسي قبل المواجهة المرتقبة".

وتابع محمود الخطيب : " المعاملة ستكون بالمثل في القاهرة خلال مباراة العودة ، لأن قبل التنافس في الملعب ، نحن أخوة وأشقاء ، وسعيد بالأجواء في تونس ".

وعن حضور الجماهير في لقاء العودة أكد الخطيب : " نبذل قصارى جهدنا من أجل الحضور الجماهيري في مباراة العودة بالقاهرة ، وبالتأكيد عامل الجمهور يشكل قوة كبرى للفريق ويمنح اللاعبين الثقة والمواصلة على القتال لتحقيق الإنتصار".

وأستكمل : " لدينا ثقة كاملة في قيادات الدولة من أجل الحضور الجماهيري في لقاء العودة ، ونتعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل حضور الجماهير مع إستمرار الحفاظ على الإجراءت الإحترازية ضد فيروس كورونا".

واختتم الخطيب: " نتمنى أن تخرجج مباراة الأهلي والترجي بشكل يليق بحجم وتاريخ الناديين العريقيين".

يذكر أن المباراة بين المارد الأحمر وبطل تونس بتعليق صوتي للمعلق الليبي محمد بركات في تمام السادسة بتوقيت القاهرة وهو موعد لقاء الاهلي والترجي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.