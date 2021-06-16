/636110/سفير-مصر-بتونس-يحرص-على-تذليل-كافة-العواقب-لبعثة-الأهلي
حرص إيهاب فهمي، السفير المصري في تونس، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي يقام مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد رادس في تونس، استعدادًا لمباراة الترجي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث بعثة الأهلي في تونس.
وكان السفير المصري في تونس وبرفقته طاقم السفارة قد حرصوا على استقبال بعثة الأهلي عند وصولها إلي مطار قرطاج أمس.
ووجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي رئيس بعثة الفريق في تونس، الشكر إلى السفير المصري إيهاب فهمي على جهوده واستقباله بعثة الأهلي أمس.
موعد مباراة الأهلي والترجي
ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في السادسة مساء السبت المقبل على استاد حماد العقربي في مدينة رادس، ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب.
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