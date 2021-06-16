كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة أسوان غداً

ويستضيف الزمالك نظيره أسوان في المباراة المقرر لها غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

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وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد عواد

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – أحمد عيد .

خط الوسط : طارق حامد- محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدى – أسامة فيصل .

و غياب حازم إمام و فرجاني ساسي و حميد أحداد-جنش ومحمد عواد.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان المقرر لها غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

فيما قد تعرض حميد احداد للإصابة في كاحل القدم، وخضع على إثرها لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادةمحمد أسامة.

وظهر اللاعب بحالة جيدة في المران لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمواجهة أسوان في بطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك

ويستعد نادي الزمالك لمباراته أمام فريق أسوان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم الخميس المقبل.

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز.

خاض محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة بعد انتهاء التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الثلاثاء بملعب النادي.

وحرص عواد على تنفيذ جزء تدريبي بالتصدي للكرات الثابتة من محمود عبد الرازق “شيكابالا” ومحمد أشرف روقا لاعبي الفريق.

تألق محمود عبد الرازق “شيكابالا” صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق على هامش التدريبات مساء اليوم الثلاثاء.

غاب محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مران الفريق اليوم الأربعاء. وحصل “أبو جبل” على إذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للغياب عن المران بسبب ظروف خاصة.

ويلتقي الفريق مع أسوان غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

قرر الجهاز الفني للفريق بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الدخول في معسكر مغلق بعد خوض الفريق تدريباته اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة أسوان.