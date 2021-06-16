/636114/ندوة-العمل-والعمال-تنطلق-بمستقبل-وطن-وزعيم-الأغلبية-يؤكدلا-أحد-يستطيع-أن-يقلل-من-دور-العمال-ببناء-نهضة-مصر-الجديدة

انطلقت فعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن "العمل والعمال" بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء الأربعاء، بحضور وزير القوي العاملة الدكتور محمد سعفان، وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ندوة «العمل والعمال» تنطلق بمستقبل وطن.. وزعيم الأغلبية يؤكد:لا أحد يستطيع أن يقلل من دور العمال ببناء نهضة مصر الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.