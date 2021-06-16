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أمين العمال والفلاحين بمستقبل وطن: زعيم الأغلبية داعم لنا من أجل قضايا العمل والعمال «صور»

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رحب سيد نصر، أمين العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن، بمشاركة الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة بورشة عمل  الحزب "العمل والعمال"، وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات  وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

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انطلاق ندوة مستقبل وطن

جاء ذلك بمشاركة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وسيد نصر،أمين العمال والفلاحين.

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أمين العمال والفلاحين بمستقبل وطن يؤكد على حصول الأمانة على الدعم والرعاية الكاملة

وأكد علي أن أمانة العمال والفلاحين، بالحزب  حصلت علي الدعم والرعاية الكاملة من النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية  النائب أشرف رشاد،  من أجل أن يكون لها دور فعال علي أرض الواقع من أجل  أن تكون قضايا العمال دائما علي طاولة مناقشتها،  وهو ما تم ترجمته علي أرض الواقع، مشيرا إلي أنه كان فى الماضي قضايا العمال كانت دائما علي طاولة مناقشات اتحاد عمال مصر، وأدائهم  جيد، ولكن فى الفترة الأخيرة رأي الحزب أن يكون للأمانة دور فعال علي أرض الواقع، وورشة عمل اليوم ترجمة لهذا الاهتمام بأن يتم مناقشة قضايا العمال والحوار بشأنه.

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ولفت  أمين العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن، إلي أن وزير القوي العاملة محمد سعفان من أكثر القيادات التي تعمل علي تسهيل عمل الأمانة ومساندة دورها وجميع القضايا التى يتم إثاراتها معه يكون من جانبه دعم ومساندة من أجل  التغلب عليه ووضع حلول لها مؤكدا علي أن الوزير أحد القيادات فى مؤسسات الدولة الداعمه لقطاع العمال والفلاحين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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