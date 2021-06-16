كهربا لـ دوت الخليج: حلم حياتي لعب مباراة الترجي.. وأطلب هذا الأمر!!

/636117/كهربا-لـ-تحيا-مصر-حلم-حياتي-لعب-مباراة-الترجي-وأطلب-هذا-الأمر

علق محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مواجهة الترجي التونسي والمقرر إنطلاقها في التاسع عشر من الشهر الجاري على ملعب حمادي العقربي على ملعب رادس ضمن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، وذلك مع الإعلامي عبدالناصر زيدان في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج.

كهربا يعلق على مباراة الأهلي والترجي

وقال كهربا لـ دوت الخليج : " أتمنى المشاركة في مباراة الترجي المقبلة بدوري أبطال إفريقيا نظرا لما تمثله المواجهة من أهمية كبرى لصالح الفريقين".

وتابع كهربا : " تمنى المشاركة في المباراة يأتي بسبب رغبتي في تحقيق إنجاز مع النادي الأهلي ومتأكد من تحقيق شيئا ما في حالة المشاركة أمام الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

واختتم كهربا: "أطلب من جماهير الأهلي الدعاء لي خلال الفترة المقبلة من أجل العودة للمشاركة مع المارد الأحمر ، ولعب مباراة الترجي حلم بالنسبة لي ، لأنها خطوة هامة في حصد اللقب العاشر للقلعة الحمراء".

محمد مجدي أفشة يؤكد جاهزيته

على جانب أخر أكد محمد مجدي «أفشة» لاعب النادي الأهلي جاهزيته لمباراة الترجي التونسي القادمة وذلك خلال تصريحات خاصة لمو قع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان أثناء تواجدهم في فندق الإقامة داخل الأراضي التونسية وقبل مواجهة بطل تونس.

وكشف محمد مجدي «أفشة » لـ دوت الخليج : " جاهز للمباراة القادمة أمام الترجي التونسي، وقرار إشراكي في المواجهة المقبلة في يد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق".

وتابع محمد مجدي أفشة: "القرار النهائي بالمشاركة في المباراة من عدمها ستتحدد يوم الجمعة المقبلة بناء على تقرير الجهاز الطبي و رؤية بيتسو موسيماني". الجدير بالذكر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المتواجد في تونس رئيسا لبعثة الفريق الأحمر كشف عن موقف الحضور الجماهيري خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان.

وعن حضور الجماهير في لقاء العودة كشف الخطيب : " نبذل قصارى جهدنا من أجل الحضور الجماهيري في مباراة العودة بالقاهرة ، وبالتأكيد عامل الجمهور يشكل قوة كبرى للفريق ويمنح اللاعبين الثقة والمواصلة على القتال لتحقيق الإنتصار".

وأضاف: " لدينا ثقة كاملة في قيادات الدولة من أجل الحضور الجماهيري في لقاء العودة ، ونتعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل حضور الجماهير مع إستمرار الحفاظ على الإجراءت الإحترازية ضد فيروس كورونا".