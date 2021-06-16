يورو 2020.. بيل يهدر ركلة جزاء لـ منتخب ويلز أمام تركيا "فيديو"

أهدر جاريث بيل نجم الويلزي ركلة جزاء أمام نظيره منتخب تركيا، بالدقيقة 61 بالمباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب "باكو الأولمبي" بعاصمة أذربيجان، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" لتستمر النتيجة 1-0 لمنتخب ويلز.

وأطاح بيل بركلة الجزاء فوق العارضة، بعد أن كان آرون رامسي قد سجل هدف منتخب ويلز في الدقيقة 43.

ويدخل المنتخب التركي المباراة اليوم بعد خسارته الماضية أمام إيطاليا بثلاثية نظيفة ما جعل مواجهة اليوم أمام ويلز أكثر صعوبة خاصة وأن أي نتيجة بخلاف الفوز قد تعجل بوداعهم من المسابقة مبكراً.

ويحتل منتخب تركيا المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط، بعد الخسارة أمام منتخب إيطاليا بثلاثية، فيما يحتل منتخب ويلز الوصافة برصيد نقطة وحيدة بعد التعادل أمام سويسرا 1-1 في الجولة الأولى.

ويلتقي في نفس المجموعة، منتخبا إيطاليا وسويسرا في التاسعة مساء على ملعب "الأولمبيكو".منتخب تركيا



حراسة المرمى: تشاكير

خط الدفاع: سيلك - سويونكو - يوكوسلو - ميراش

خط الوسط: كرامان - جينكيز أوندير - أوزان توفان

خط الهجوم: شالهانأوجلو - بوراك يلماز - كاي أيهانمنتخب ويلز



حراسة المرمى: وارد

خط الدفاع: روبرتس - ميفام - رودون - بن ديفيز

خط الوسط: جو ألين - موريل - رامسي

خط الهجوم: دانييل جيمس - كيفر مور - جاريث بيل