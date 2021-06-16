بسبب الإصابة وعدم الجاهزية.. غيابات بالجُملة بقائمة الزمالك أمام أسوان.. وضم الجزيرى وبن شرقى

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، عن قائمة الفريق استعدادا للقاء أسوان فى بطولة الدورى، حيث يستعد الفريق الأبيض لخوض مباراته أمام أسوان فى السابعة من مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالى:-

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود حمدى "الونش" - محمد عبد الشافى - حمزة المثلوثى - أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد- محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى - مروان حمدى - أسامة فيصل.

وشهدت قائمة الزمالك مجموعة من الغيابات للإصابة وعدم الجاهزية وأبرزهم حازم إمام وأحمد فتوح وعبد الله جمعة والمغربي حميد أحداد الذى تعافى من الإصابة ولم يضمه الجهاز الفني لقائمة المباراة لعدم الجاهزية الكاملة، إلى جانب ابتعاد الحارس محمد أبو جبل بعد غيابه عن تدريبات اليوم لظروف خاصة لديه بخلاف غياب الدولى التونسى فرجاني ساسي بسبب عدم عودته إلى القاهرة، إضافة إلى ضم الثنائي الدولي المغربي أشرف بن شرقي والتونسي سيف الجزيري للقائمة بعد الانتهاء من المشاركات الخاصة بهما مع منتخبي المغرب وتونس في فترة التوقف الدولى حيث تغيب الثنائي مؤخرا عن تدريبات الفريق ورغم ذلك حرص كارتيرون المدير الفني للفريق على ضمهما لقائمة المباراة، وعاد طارق حامد لقائمة الزمالك بعد نهاية الإيقاف الذى أبعده عن لقاء الزمالك الأخير أمام الجونة في الجولة الماضية بالدورى.

ويسعى الزمالك لحصد الثلاثة نقاط والفوز فى مباراته أمام أسوان، للحفاظ على تصدره لجدول ترتيب الدورى الممتاز، حيث يحتل الأبيض صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلال الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا، فيما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 4 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 12 لقاء، فيما سجل 19 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.