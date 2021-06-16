بثنائية قاتلة في شباك تركيا ..منتخب ويلز يقترب من التأهل فى يورو 2020 .. فيديو

حقق المنتخب الويلزي فوزا ثمينا على نظيره منتخب تركيا، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "باكو الأولمبي" بعاصمة أذربيجان " ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

سجل النجم آرون رامسي لاعب يوفنتوس الإيطالي هدف منتخب ويلز في الدقيقة 43، بعد أن انفرد بحاس منتخب تركيا ويضع الكرة باقتدار في المرمى.

وتبادل المنتخبان شن الهجمات طوال أحداث الشوط الأول، وأهدر رامسي فرصة مبكرة لمنح التقدم لمنتخب بلاده، في حين كانت فرصة بوراك يلماز هي الأخطر لمنتخب تركيا.

في الشوط الثاني، حاول منتخب تركيا تسجيل هدف التعادل، في المقابل اعتمد منتخب ويلز على الهجمات المرتدة والتي شكلت خطورة كبيرة.

وأهدر النجم جاريث بيل ركلة جزاء لمنتخب ويلز في الدقيقة 61، حيث أطاح بالكرة فوق عارضة حارس منتخب تركيا.

وفي الوقت بدل الضائع ينجح المدافع كونور روبرتس في تسجيل هدف منتخب ويلز الثاني من صناعة جاريث بيل.

وتعد مباراة اليوم بين المنتخبين هي رقم 300 في تاريخ أمم أوروبا.

وبتلك النتيجة يحتل منتخب ويلز صدارة المجموعة مؤقتا برصيد 4 نقاط، بعد التعادل أمام منتخب سويسرا 1-1 في الجولة الأولى، واقترب من التأهل لدور الـ16، في حين لا يزال رصيد منتخب تركيا صفر من النقاط بعد الخسارة أمام منتخب إيطاليا في الجولة الأولى.

ويلتقي في نفس المجموعة، منتخبا إيطاليا وسويسرا في التاسعة مساء على ملعب "الأولمبيكو".منتخب تركيا



حراسة المرمى: تشاكير

خط الدفاع: سيلك - سويونكو - يوكوسلو - ميراش

خط الوسط: كرامان - جينكيز أوندير - أوزان توفان

خط الهجوم: شالهانأوجلو - بوراك يلماز - كاي أيهانمنتخب ويلز



حراسة المرمى: وارد

خط الدفاع: روبرتس - ميفام - رودون - بن ديفيز

خط الوسط: جو ألين - موريل - رامسي

خط الهجوم: دانييل جيمس - كيفر مور - جاريث بيل

احتفال منتخب ويلز

بوراك يلماز يسدد على المرمى

بيل يهدر ركلة جزاء

رامسي يمر بالكرة